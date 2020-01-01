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مصدر رسمي بحماس يوضح حقيقة وجود تقدم نوعي بمفاوضات التبادل مع الاحتلال

الثلاثاء 05 مايو 2020 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر رسمي بحماس يوضح حقيقة وجود تقدم نوعي بمفاوضات التبادل مع الاحتلال


غزة / سما /

أكد مصدر رسمي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عدم وجود تقدم نوعي في مفاوضات التبادل عبر الوسطاء مع الاحتلال في ظل حالة الضخ الإعلامي التي يمارسها المستوى السياسي الصهيوني وإعلامه الموجه.

وقال المصدر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال يهدف من خلال هذه الحملة للتملص من استحقاقات المبادرة التي طرحتها الحركة، ولتضليل عائلات الأسرى الصهاينة، وللضغط على معنويات الأسرى الفلسطينيين وعوائلهم.

وأهاب المصدر بالجميع عدم البناء على ما يورده الاعلام الصهيوني المبرمج، مبيناً أنه في حال حدوث أي جديد ستعلن المقاومة عن ذلك.

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