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وزير الثقافة يدين اعتقال الشاعرة المقدسية رانيا حاتم

الثلاثاء 05 مايو 2020 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الثقافة يدين اعتقال الشاعرة المقدسية رانيا حاتم


رام الله / سما /

 أدانت وزارة الثقافة على لسان وزيرها الدكتور عاطف أبو سيف اعتقال الشاعرة والكاتبة رانيا حاتم، عضو المكتب الحركي للكُتّاب والأدباء الفلسطينيين، بعد محاصرة ودهم منزلها في بلدة الطّور في القدس المحتلة.

واعتبر أبو سيف أنّ "حملة الاعتقالات المستمرة للمواطنين والمؤسسات المقدسية بشكل عام؛ واستهداف الكتّاب والأدباء بشكل خاص، خاصة الذين ينشطون في شهر رمضان المبارك من أجل تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين في العاصمة المحتلة، وفي هذا الظرّف الوبائي العالمي، لهو الدليل الحيّ والدائم على وجه الاحتلال القبيح الذي يحارب كل مقومات الحياة في القدس المحتلة ويسعى جاهدًا من أجل تهويدها وتزوير معالمها والتّضييق على أهلها بهدف تهجيرهم منها".

#وزارة الثقافة #عاطف ابو سيف #اعتقال #قوات الاحتلال #القدس #رانيا حاتم

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