70 وفاة و1286 إصابة و525 حالة تعافي في صفوف أبناء جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين إنه تم تسجيل 70 حالة وفاة، و1286 إصابة و525 حالة تعافي في صفوف أبناء جالياتنا حول العالم.

جاء ذلك في تقريرها اليومي بخصوص انتشار فيروس كورونا في صفوف أبناء الجاليات والطلبة الفلسطينيين حول العالم، اليوم الثلاثاء.

وأكد فريق العمل المختص في الوزارة، والذي يُمثلها في اللجنة الفنية لمتابعة تطورات أزمة كورونا، بدءَ وصول الدفعة الثالثة من العالقين في المملكة الأردنية الهاشمية صبيحةَ هذا اليوم، بحيث ستشمل الدفعة العالقين من أهلنا في قطاع غزة وأعداد من الضفة الغربية.

وأفاد باكتمال التنسيقات اللازمة لتوجه العالقين من أبناء قطاع غزة إلى معبر بيت حانون بعد استكمال عملية فحصهم في الاستراحة والبالغ عددهم 170. وأضاف أن المعبر سيبقى مفتوحاً ريثما يتم إجلاء جميع العالقين من الأردن الشقيق.

في ذات الوقت أفاد الفريق أنه أنهى جميع الإجراءات اللازمة لتخليص شُحنة المساعدات التركية التي وصلت قبل أيام إلى مطار اللد، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الشؤون المدنية، ووزاره الصحة، ووزارة المالية، والقنصل التركي، ومسؤولي وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا".

كما أكدَّ فريق الوزارة المختص أنه يتابع عملية وصول وترتيبات استلام شُحنة المساعدات الطبية الماليزية، التي أعلنت عنها الوزارة بتاريخ 27 نيسان الماضي، بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا، والسفارة في عمان، والشركاء المحليين، ومن المتوقع أن تصل الى عمان يوم 10 من أيار الجاري، إضافة لذلك، يواصل فريق العمل المختص بالوزارة متابعة وصول شُحنة التبرعات الطبية التي قدمتها شركات "نافكو" في الامارات العربية المتحدة للشعب الفلسطيني الى عمان، والتي من المتوقع أن تصل إلى سفارتنا في عمان في 17 أيار الجاري، حيث تحتوي على 20 طنا من مواد التعقيم، و12 جهازا ومضخات تعقيم، ليتم نقلها مباشرة وتسليمها إلى وزارة الصحة، بالإضافة الى تبرع الشركة بأطنان أخرى من مواد التعقيم وأجهزة ومضخات التعقيم للمخيمات الفلسطينية في لبنان وسوريا.

واوضحت الوزارة أنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في ولاية شيكاغو الأميركية، بينهم ممرضة، ووفاة المواطن عزام البو وهو من أعمدة الجالية في الولاية. ليصبح عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأميركية 695 إصابة، وعدد الوفيات 46 والتعافي 200 حالة.

كما توفي المواطن عبد الجواد محمد ياسين في ولاية شيكاغو، وهو في الستينات من عمره، وسط تضارب الأنباء حول سبب وفاته.

وعلى صعيد آخر، وجه حاكم ولاية نيوجرسي فيل ميرفي، رسالة شكر لمركز الجالية الفلسطينية- الأمريكية في مدينة "كليفتون" على ما قدمه من حملات الخير تجاه ابناء المجتمع الأميركي في الولاية، وأبناء الجالية الفلسطينية وسط تفشي جائحة كورونا.

وقام مركز الجالية الفلسطينية بتوفير عبوات صحية من القفازات والأقنعة والمطهر لأكثر من 700 عائلة، وإمدادات صحية للشرطة وإدارات الإطفاء في 9 مدن وثلاث مستشفيات، و5 منازل لكبار السن في نيوجيرسي، وقدم صناديق طعام لأكثر من 300 عائلة، ولحوما ودجاجا لأكثر من 400 عائلة، ووفر وجبات ساخنة لأكثر من 500 حالة من المحتاجين.

وأصدرت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية جواز سفر لطالبة لاجئة من مخيمات الشتات في سوريا، ممن تقطعت بهم السُبل في الولايات المتحدة الأميركية لتسهيل إقامتها. كما تتابع معاملات تمديد 125 جواز سفر لأبناء الجالية في عدة دول منها (مالطا، كوبا، كندا، قطر، أذربيجان، تركيا، الامارات، البحرين، الصين، الكويت، المانيا، المغرب، اليونان، إيطاليا، تونس روسيا، فرنسا، فنزويلا فنلندا، وقبرص).

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية أنها وبالتعاون مع لجنة الطوارئ المشكلة في عموم روسيا والجالية والاتحاد العام لطلبة فلسطين، تتابع أحوال أبناء الجالية والطلبة، وتبذل الجهود لتقديم كافة أشكال المساعدات المطلوبة والخدمات الضرورية ما أمكن، وتواصل توزيع الكمامات والسلات الغذائية في المدن التي يتواجد فيها الطلبة، كما في موسكو، وسان بطرسبورغ، وقازان، وجمهورية القرم، وفارونج، وبلغراد، وتولا، وستافروبل، وفولغوغراد، وسواها.

وأفادت السفارة بأن الطبيبين الفلسطينيين اللذين أُصيبا بالفيروس نتيجة عملهما في علاج المرضى وكذلك طبيب أسنان آخر في حالة أفضل وتماثل للشفاء، فيما لم تُسجل أية حالات جديدة في الفترة الماضية ليبقى عدد الاصابات 8 إصابات.

وتابعت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان أوضاع الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين للاطمئنان على صحتهم وظروفهم المعيشية، وواصلت توزيع طرود غذائية على عدد من العائلات، وسددت بدل ايجار سكن لمدة شهر لثلاثة شبان.

كما تتابع السفارة اصدار وتوزيع تعليمات السلطات اليونانية بشأن الوباء خاصة بعد الإجراءات الجديدة. وأكدت أنه لم تسجل أي اصابات جديدة بين أبناء الجالية والطلبة، كما إن الإصابة التي تتلقى العلاج بالمستشفى تتماثل للشفاء، وقضية الطلبة الذين كانوا يقيمون في اسكانات الجامعات وهؤلاء الذين لم تُسدد مبالغ المنح المالية الشهرية عن الشهرين السابقين لهم.

وقدمت السفارة مساعدات مالية لطالبين نظراً لحاجتهم الماسة من الميزانية التشغيلية للسفارة. أما بالنسبة للعالقين من الفلسطينيين الزائرين لليونان فهم 3 أشخاص ينتظرون إجراءات فتح أجواء الطيران، إضافة إلى عدد من الطلبة الذين يرغبون بالعودة وينتظرون الإجراءات اللازمة.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية كازاخستان أنها تواصل متابعتها للأوضاع المعيشية والصحية لأبناء الجالية الفلسطينية، ومن خلال المتابعة والتواصل الدائم وصلتها معلومة أن مواطن فلسطيني من حملة الوثيقة اللبنانية للاجئين الفلسطينيين ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وحالته مستقرة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهوريات السنغال، وغامبيا، وغينيا بيساو، والرأس الأخضر انه تم تشكيل خلية طوارئ تماشيا مع حالة الطوارئ المعلنة في بلاد الاعتماد، ورفع درجة التأهب ووضع إجراءات عملية لتسهيل الخدمات القنصلية، بالإضافة لإيجاد آليات سريعة في التواصل مع أبناء الجالية.

واكدت السفارة خلو دول الاعتماد من اي إصابات بالفيروس، علماً أن أعداد الجالية الفلسطينية بحسب سجلات القسم القنصلي لا تتجاوز 100 شخص في دول الاعتماد الأربعة، مع تمركزهم في السنغال وبالتحديد في عاصمتها "دكار"، وبشكل اقل في "بانجول" العاصمة الغامبية.

كما تتابع السفارة مشكلة مواطن فلسطيني عالق في احد فنادق "دكار"، كان جاء من باماكو (مالي) حيث يدير مصنعه القائم هناك منذ اكثر من عام، وقد أبلغت السفارة وزارة الخارجية حول إمكانية ترحيل المواطن المذكور من خلال طيران عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وقدمت السفارة بعض السلال الغذائية لعدد من العائلات الفلسطينية وخصوصًا لبعض العمال الوافدين من مخيمات اللجوء في لبنان ولعائلة فلسطينية متعسرة، ومساعدة نقدية لها بسبب توقف معيلها عن العمل منذ قرابة الشهرين (بدون تعويضات)، وتواصل السفارة متابعة عملها اليومي بما في ذلك الاتصال مع السلطات المحلية.

وتتابع خل?ة ا?زمة بسفارة دولة فلسطين لدى المملكة المغربية أوضاع الجال?ة والطلبة والعالقين للاطمئنان على سلامتهم، والوقوف عند احتياجاتهم وتلبية مستلزماتهم الضرورية ضمن امكانياتها المتوفرة، وقدمت السفارة طرودا غذائية ومبالغ مالية لـ37 طالبا فلسطينياً من غير الممنوحين، وتقديم طرود غذائية ومبالغ مالية لـ4 افراد من ابناء الجالية، كما قدمت مساعدة مالية عاجلة لـ5 أطباء متخصصين لا يتلقون منح دراسية، كما ساعدت الطلبة المقيمين في الأحياء الجامعية لتمكينهم من سحب مبالغ مالية من البنوك لشراء ادوات ولوزام مختلفة، لعدم تمكنهم من مغادرة الاحياء الجامعية في ظل حالة الطورائ. كما تم تشكيل لجنة من رجال اعمال فلسطينيين لتقديم مساعدات عينية للمحتاجين من الجالية والطلبة.

وتتابع السفارة اوضاع المواطنين والطلبة العالقين وعددهم 41، في انتظار استئناف الرحلات الجوية ليستنى لهم المغادرة، ومنهم مواطن كان عالقاً في مدينة فاس، حيث ساعدته السفارة في انتقاله وتأمين السكن له في فندق بمدينة مراكش. وتفيد انه لم يتم تسجيل أي إصابة في صفوف الجالية والطلبة حتى الآن.

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين متابعة أوضاع الجالية والطلبة بواسطة خلية الطوارئ التي تم تشكيلها من أعضاء السفارة. وأكدت أن جميع أفراد الجالية والطلبة بخير ولم يتم تسجيل أي اصابة في صفوفهم. وقدمت السفارة المساعدات المادية والعينية للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان بواسطة فاعلي خير وجمعيات بحرينية، حيث قدمت 550 سلة غذائية إلى لبنان بتبرع من ابناء الجالية، وتم توزيعها من خلال مسؤول اللجان الشعبية ليصبح العدد الإجمالي 650 سلة غذائية.

وأكدت السفارة ان وزارة الصحة البحرينية تقدم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

وتواصل خلية الازمة في سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا متابعة قضايا ابناء الجالية في ماليزيا وجمهورية المالديف ومملكة تايلند وسلطنة بروناي، سواء كانوا من المقيمين او السياح او الطلبة او اللاجئين للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتقديم كل ما يلزم من خدمات قنصلية ومساعدات عينية او مالية، وتواصل اتصالاتها مع المسؤولين عن ادارة السجون ومراكز الهجرة للاطمئنان على المواطنين المعتقلين وتوفير كافة مستلزماتهم وطمأنة ذويهم، وترتيب اجراء مكالمات هاتفية بينهم وبين عائلاتهم.

وأكدت السفارة أن عدداً من أبناء الجالية والطلبة العالقين في حالة قلق بشأن مغادرة ماليزيا.

وتواصل السفارة توزيع المساعدات على المحتاجين للمرة الثانية حيث وزعت 5 طرود غذائية ومبالغ نقدية على 7 مستفيدين.

كما تواصل سفارة دولة فلسطين لدى الفلبين بالتعاون مع الجالية الاطمئنان على الاوضاع المعيشية والصحية للطلبة والجالية، من خلال مجموعات المساعدات التي تم انشاؤها منذ بداية جائحة كورونا، حيث وزعت بعض المساعدات النقدية والطرود الغذائية والوجبات الجاهزة للمحتاجين من الفلسطينيين والعرب، وصل عددها إلى أكثر من ألف طرد غذائي على أكثر المعوزين من الأهالي المحليين.

وأكدت السفارة انه لم يتم تسجيل أي اصابة في صفوف الجالية والطلبة بالفيروس.

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية الجزائر متابعة أوضاع الجالية والطلبة والعالقين. وأكدت أنها قدمت مساعدات نقدية لجميع الطلبة، وتفيد بان عدد من رجال الاعمال تكفلوا بتغطية مساعدات للطلبة والاسر المحتاجة في ولاية البليدة، حيث شملت تلك المساعدات 92 طالبا الى جانب عدد من الاسر المستورة في الولاية، كما قدمت السفارة مساعدات نقدية لــ60 اسرة، و55 طردا.

ونوهت السفارة ان المساعدات التي قدمت للطلاب والاسر تمت بمساهمة من رجال اعمال والسفارة وموظفيها. وأفادت السفارة انها لم تبلغ عن اية اصابة جديدة بين ابناء الجالية والطلبة.

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى غينيا وسيراليون وعبر خلية الازمة المشكلة من السفارة والجالية بمتابعة أوضاع الجالية للاطمئنان على صحتها وسلامتها. حيث تم تشكيل لجنة طبية مكونة من 3 أطباء لتقديم الاستشارات الطبية والمساعدة الصحية اللازمة لأية حالة اشتباه في صفوف الجالية، كما أكدت السفارة انها تتكفل بتكاليف الفحوصات التي تجرى لبعض أفراد الجالية في مختبر السفارة الفرنسية، وتفيد بوجود حالتي مخالطة واشتباه في صفوف الجالية، وبعد الفحص تبين أن النتائج سلبية، وهما بالحجر لحين اجراء الفحص الثاني، وتخضعان لإشراف لجنة الأطباء. وقدمت السفارة مساعدة نقدية بسيطة لعدد من أبناء الجالية المحتاجين.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي بإصابة عائلة فلسطينية مكونة من خمسة أفراد، بمن فيهم ثلاثة أطفال بفيروس كورونا، حيث تواصلت السفارة مع العائلة للاطلاع على حالتها وللوقوف عند احتياجاتها، وحالتهم مستقرة ويتبعون للحجر المنزلي.

وأكدت السفارة أنها استلمت مناشدة من شخصين عالقين في تشيلي يرغبان بالعودة الى أرض الوطن وكانوا في زيارة عائلية، وذكرت عن حالة مواطن آخر مقيم في تشيلي يرغب العودة ايضاً الى أرض الوطن.

وأنجزت السفارة عدد من المعاملات القنصلية العالقة بالتنسيق مع دائرة التصديقات بوزارة الخارجية والمغتربين.