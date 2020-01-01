"الاقتصاد" و "الصحة" تحددان السقف السعري الأعلى للكمامات والكفوف

رام الله / سما /

حددت وزارتا الاقتصاد الوطني والصحة، اليوم الثلاثاء، قائمة السقف السعري الاعلى للكمامات والكفوف الصحية ومعقم اليدين، المعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وشددت وزارة الاقتصاد في بيانها، على اتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين بموجب الأنظمة والقوانين المتبعة، مؤكدة أن طواقم الرقابة والتفتيش في المؤسسات الحكومية تتولى عملية رصدها ومراقبتها بصورة يومية.

وبينت الوزارة أن هناك 27 منشأة صناعية وطنية، تعمل على إنتاج "اللباس الواقي، والكمامات" لتلبية احتياج السوق من هذه الأصناف، مشيرة إلى أن الطاقة الانتاجية اليومية لإنتاج الكمامات تقدر بـ 150 ألف كمامة مطابقة للمواصفات والمقاييس.

ودعت "الاقتصاد"، المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال عبر الرقم المباشر 129، أو صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قائمة السقف السعري الاعلى للكمامات والكفوف الصحية ومعقم اليدين









