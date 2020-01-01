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وزيرة الصحة: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السموع والقدس

الثلاثاء 05 مايو 2020 04:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في السموع والقدس


رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها لمخالطي مصاب في بلدة السموع بمحافظة الخليل، وإصابتان في منطقة الطور داخل مدينة القدس المحتلة.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي عصر اليوم الثلاثاء، أن من بين المصابين 3 أطفال أصغرهم بعمر عامين، مضيفة أن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 538.

وأوضحت الكيلة أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة، حيث لا توجد أي حالة داخل العناية المكثفة.

وتابعت أن عدد الحالات الجديدة في الحجر الصحي المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة بلغ 666 حالة، وأن عدد الموجودين حالياً في الحجر 15286 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أنهت الحجر 39903.

كما أعلنت وزيرة الصحة تسجيل 25 حالة تعافٍ جديدة لمصابين في بيت لحم ورام الله والخليل وضواحي القدس، ليرتفع بذلك عدد حالات التعافي إلى 168 حالة.

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