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لازاريني و"اوليفر فارهيلي"يؤكدان على الشراكة بين الاونروا والاتحاد الاوروبي

الثلاثاء 05 مايو 2020 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني و"اوليفر فارهيلي"يؤكدان على الشراكة بين الاونروا والاتحاد الاوروبي


القدس المحتلة / سما /

قال المفوض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا" فيليب لازاريني انه أجرى حديثا بناءا ومنفتحا مع المفوض العام الاوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع " اوليفر فارهيلي" تناولت العديد من الفضايا التي تهم الاونروا والعلاقة مع الاتحاد الاوروبي.

وقال "لازاريني" في تغريدة له على تويتر ان الحوار تناول علاقة الشراكة بين الاونروا والاتحاد الاوروبي موضحا ان "استعادة الثقة والاستدامة المالية ستكون من بين اولوياتي من اجل تقديم الخدمات للاحجئين الفلسطينيين".

من جهته قال السيد "فارهيلي" انه تحدث للمرة الاولى مع المفوض الجديد للاونروا "فيليب لازاريني" حول الشراكة القوية بين الاتحاد الاوروبي والاونروا مؤكدا ان الاونروا تقدم خدمات ضرورية للاجئين الفلسطينيين.

واضاف" المساءلة والشفافية ضروريتان لاستعادة الثقة" منوها الى ان الاتحاد الاوروبي اسرع في تقديم تعهداته البالغة للاونروا والبالغة 82 مليون يورو وعلى المانحين الاخرين ان يقوموا بدورهم في هذا الصدد ايضا" حسب قوله.

#لازاريني #الاتحاد الاوروبي #اونروا

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