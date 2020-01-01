وزير النقل والمواصلات: جملة إجراءات تخفيفية سيعلن عنها اشتية اليوم

رام الله / سما /

قال وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء محمد اشتية سيعلن اليوم عن المزيد من الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطنين، من خلال إتاحة المجال أمام إعادة تشغيل العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مع الالتزام بالتدابير الصحية المتشددة.

وأوضح سالم، في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنه تم تقديم طلب في وقت سابق لرئيس الوزراء بشأن قطاع النقل في ظل جائحة "كورونا".

وأشار إلى أنه سيسمح بالحركة بين كل محافظة وقراها على حدى وتحديد عدد الركاب وتعديل بسيط على التسعيرة، مع استمرار عدم التنقل بين المحافظات.

وأكد أن مديريات وزارة النقل والواصلات في محافظات شمال الضفة ستكون مفتوحة على مدار الأسبوع، فيما المديريات في المحافظات الأخرى ستبقى مفتوحة بشكل جزئي.

ولفت إلى أنه خلال يومين ستعود مدارس السياقة للعمل يومين بالأسبوع وبشكل تدريجي إلى ان تعود لعملها كما السابق.