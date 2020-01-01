القبض على شخص سرق مضخة مياه أرض زراعية في بيت لاهيا

غزة / سما /

ألقت المباحث العامة في محافظة بيت لاهيا، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص على خلفية سرقته لمضخة مياه أرض زراعية بالمحافظة.

وقال رئيس قسم مباحث بيت لاهيا محمد الكسيح، في تصريح صحفي، إنه وردت شكوى تفيد بقيام مجهولين بسرقة مضخة مياه من أرض زراعية.

وأوضح أنه تم عمل كشف معاينة لأرض صاحب الشكوى.

وأشار إلى أنه بعد البحث والتحري وحصر عدد من المشتبه بهم حيث وقع الاشتباه على المدعو "ح . ر" الذي تم استدعاؤه وخلال التحقيق الأولي معه أقر بعملية السرقة.

وأكد أنه تم إحالة ملف القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.