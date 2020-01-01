  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"تنفيذية المنظمة" تجتمع غدًا لتحديد آلية مواجهة إجراءات "الضم التوسعية"

الثلاثاء 05 مايو 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تنفيذية المنظمة" تجتمع غدًا لتحديد آلية مواجهة إجراءات "الضم التوسعية"


رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، صباح اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس سيترأس جلسة اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم غدٍ الأربعاء.

وأكد مجدلاني، خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن العنوان الرئيسي للاجتماع هو كيفية مواجهة إجراءات الضم التوسعية في غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية عبر سلسلة من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها.

وأوضح أنه سيتم طرح مجموعة من الإجراءات والآراء لبلورة خطة عمل للمواجهة على أكثر من صعيد.

وأشار مجدلاني إلى أن موقف الرئيس خلال كلمته أمام قمة عدم الانحياز، بأن منظمة التحرير ستكون في حل من كل الاتفاقيات التي وقعتها مع الاحتلال الإسرائيلي في حال الإعلان عن إجراءات الضم ولن نكون الطرف الوحيد الملتزمين بالاتفاقيات الموقعة في الوقت الذي تتخلى به حكومة الاحتلال عنها.

ولفت إلى أن المطلوب غداً في اجتماع اللجنة التنفيذية بلورة مجموعة من الخطوات والأفكار لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالانتقال من السلطة إلى الدولة.

ونوه إلى أن الموضوع الأول على جدول الأعمال هو مراجعة كافة الإجراءات التي اتخذت سابقا لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، مشدد على أهمية العمل على مراجعتها، وإعادة صياغة الخطط ضمن الرؤى الجديدة في ضوء التطورات السياسية الجديدة وتحديد سلسلة الخطوات التي سنتخذها في اليوم التالي لإعلان إنهاء الاتفاقيات مع الاحتلال.

وأضاف أن رئيس الوزراء محمد اشتية سيضع أعضاء اللجنة التنفيذية في صورة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين لمواجهة وباء "كورونا" على كل المستويات.

#اللجنة التنفيذية #منظمة التحرير #الرئيس عباس #مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

"بينيت" يعلن التوصل لمضاد لفيروس كورونا

الرئيس يصدر مرسوما بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية

تقرير سريّ يحذر الصين من موجة عداء متزايدة بسبب كورونا: صورتنا في أسوأ وضع من ثلاثين عامًا

صادرت أسلحة مرافقيهم.. الشرطة الفلسطينية تعتقل علماء آثار إسرائيليين بالمنطقة "ج"

"يفتك بصمت".. تأثير غريب وغامض لفيروس كورونا يحيّر الأطباء!

قرارات مجلس الوزراء.. اشتية يشدد على أهمية التقيد الصارم بالتدابير الصحية

نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في كبح فيروس كورونا.. ويعلن مزيد من التسهيلات

الأخبار الرئيسية

حدود غزة

صحيفة: حماس تزود مصر معلومات عن منشقين عنها بايعوا تنظيم "ولاية سيناء"

بلال النتشة

هيئة الأسرى: نقل اللواء "النتشة" للمستشفى جراء التحقيق القاسي في معتقل "المسكوبية"

58747

أبرز ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ملف الجنود الأسرى...

كيلة

وزيرة الصحة : حالة الطوارئ لن تكون كسابقاتها وفتح تدريجي لكافة القطاعات

84418

موقع إسرائيلي يكشف عن جهود حماس لاختراق هواتف الجنود