"تنفيذية المنظمة" تجتمع غدًا لتحديد آلية مواجهة إجراءات "الضم التوسعية"

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، صباح اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس سيترأس جلسة اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يوم غدٍ الأربعاء.

وأكد مجدلاني، خلال حديثه لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أن العنوان الرئيسي للاجتماع هو كيفية مواجهة إجراءات الضم التوسعية في غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية عبر سلسلة من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها.

وأوضح أنه سيتم طرح مجموعة من الإجراءات والآراء لبلورة خطة عمل للمواجهة على أكثر من صعيد.

وأشار مجدلاني إلى أن موقف الرئيس خلال كلمته أمام قمة عدم الانحياز، بأن منظمة التحرير ستكون في حل من كل الاتفاقيات التي وقعتها مع الاحتلال الإسرائيلي في حال الإعلان عن إجراءات الضم ولن نكون الطرف الوحيد الملتزمين بالاتفاقيات الموقعة في الوقت الذي تتخلى به حكومة الاحتلال عنها.

ولفت إلى أن المطلوب غداً في اجتماع اللجنة التنفيذية بلورة مجموعة من الخطوات والأفكار لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالانتقال من السلطة إلى الدولة.

ونوه إلى أن الموضوع الأول على جدول الأعمال هو مراجعة كافة الإجراءات التي اتخذت سابقا لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، مشدد على أهمية العمل على مراجعتها، وإعادة صياغة الخطط ضمن الرؤى الجديدة في ضوء التطورات السياسية الجديدة وتحديد سلسلة الخطوات التي سنتخذها في اليوم التالي لإعلان إنهاء الاتفاقيات مع الاحتلال.

وأضاف أن رئيس الوزراء محمد اشتية سيضع أعضاء اللجنة التنفيذية في صورة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الشهرين الماضيين لمواجهة وباء "كورونا" على كل المستويات.