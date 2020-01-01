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تنصيب ناجي سرحان نقيبا للمهندسين في قطاع غزة

الثلاثاء 05 مايو 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنصيب ناجي سرحان نقيبا للمهندسين في قطاع غزة


غزة / سما /

تسلم وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة ناجي سرحان، اليوم الثلاثاء، منصب رئاسة مجلس نقابة المهندسين الفلسطينيين في محافظات القطاع. للدورة النقابية التاسعة عشر التي حملت اسم دورة (الوحدة الـوطنية) وهي مجلس توافقي فصائلي مكون من 15 عضوا ممثلين من مختلف فصائل العمل الوطني الفلسطيني.

وهنأ سرحان، في كلمته خلال مراسم تسلم رئاسة النقابة، جموع المهندسين والمهندسات بشهر رمضان المبارك، وأدعو الله أن يمن علينا بالخير والبركات، وأن يرفع عنها هذا الوباء.

وأكد أن هذا المجلس التوافقي أمامه جملة من التحديات الكبيرة من أجل العمل على خدمة المهندس الفلسطيني، والارتقاء به نحو الأفضل، والدفاع عن حقوق المهندسين النقابية، والعمل وفقا لمصلحة المهندس الفلسطيني والمصالح الـوطنية العليا، وتحقيق برامج الدورة النقابية الجديدة، والعمل على عقد الانتخابات النقابية القادمة.

وعبر عن شكره لكافة الجهود الـوطنية التي عملت طوال الأشهر الماضية من أجل الخروج بهذا المجلس التوافقي لنقابة المهندسين في محافظات غزة.

وشدد على أن أبواب النقابة مفتوحة لجميع المهندسين من أجل العمل على تحقيق أهداف المرحلة النقابية الجديدة

#ناجي سرحان #نقابة المهندسيين

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