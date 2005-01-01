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الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء في عكابا شمال طولكرم

الثلاثاء 05 مايو 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله /سما/

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين إخطارات بوقف البناء في منازلهم قيد الإنشاء والتشطيب، في قرية عكابا شمال مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية  بأن ملكية المنازل تعود لكل من: يوسف محمد طه عمارنة، ونهاد ابراهيم طه عمارنة، وعبد الرحيم سليمان عمارنة، وأيمن مصطفى أحمد عمارنة، وحذيفة محمد أحمد عمارنة، ومصطفى محمود بيتاوي.

وقال رئيس مجلس قروي عكابا تيسير عمارنة ": إن قوات الاحتلال اقتحمت برفقة ما يسمى "عناصر لجنة التنظيم والبناء الإسرائيلي" القرية، وسلمت أصحاب المنازل الستة إخطارات بوقف البناء، بحجة أنها منطقة "ج"، رغم امتلاك أصحابها الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتهم للأرض.

وأضاف ان هذه المنازل تقع عند مدخل القرية ومنها ما هو جاهز للسكن، مشيرا إلى أن المنطقة بعيدة بمسافة كيلو متر عن جدار الضم والتوسع العنصري، الذي التهم 80% من أراضي عكابا، وجعلها خلف الجدار الذي يحيط بالقرية من جهاتها الجنوبية والغربية والشمالية.

وأكد أن هذه ليست المرة الأولى التي يسلم فيها الاحتلال إخطارات للمواطنين بوقف البناء في منازلهم او الهدم، حيث سبقها في عامي 2005 و2011، لصالح اقامة الجدار الذي أقيم بملاصقة منازلهم.

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