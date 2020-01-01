الشرطة تغلق 18 محلا تجارياً وتقبض على 4 أشخاص لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

جنين / سما /

أغلقت الشرطة 18 محلا تجاريا وقبضت على 4 أشخاص لعدم التزامهم بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذا لتعليمات مدير شرطة المحافظة العقيد باسم واكد الجيوسي نظمت جولات تفقد في المحافظة للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء وعطوفة المحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة وتخلل ذلك إغلاق 18 محلاً تجارياً وإلقاء القبض على أربعة أشخاص وذلك لعدم التزامهم بحالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.