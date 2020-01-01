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مصر تبدأ جسرا جويا لإعادة آلاف العالقين في الكويت

الثلاثاء 05 مايو 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تبدأ جسرا جويا لإعادة آلاف العالقين في الكويت


القاهرة /وكالات/

قالت مصادر بمطار القاهرة إن طائرة تابعة لمصر للطيران غادرت صباح اليوم الثلاثاء متوجهة إلى الكويت، فى بداية جسر جوي لإعادة آلاف المصريين العالقين هناك.

وأضافت المصادر أنه سيجري نقل المصريين العائدين إلى بعض المدن الجامعية لقضاء فترة الحجر الصحى لمدة 14 يوما ضمن إجراءات إحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن أول رحلة غادرت صباح اليوم وستعود وعلى متنها "أكثر من 300 مصري من العالقين فى الكويت، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث سيتم منح الأولوية فى العودة للنساء والأطفال وكبار السن من العالقين".

وأضافت أن طائرة ثانية ستغادر اليوم إلى الكويت "لإعادة أكثر من 300 آخرين من العالقين حيث سيتم إجراء فحصهم طبيا ونقلهم إلى المدن الجامعية بالأزهر الشريف لوضعهم فى العزل الصحى لمدة 14 يوما".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قالت في الساعات الأولى من فجر الاثنين إن الأجهزة الأمنية فضت أعمال "شغب وفوضى" لعدد من المصريين الموجودين في مراكز إيواء مخصصة لمخالفي قانون الإقامة، كانوا يطالبون السلطات المصرية بإعادتهم إلى بلادهم.

وذكرت الوزارة أن ممثلين من السفارة المصرية في الكويت حضروا للموقع وأبلغوا رعاياهم بأنهم سيشرعون في إعداد جداول رحلات العودة وإجلائھم إلى بلدهم هذا الأسبوع.

ويأتي الجسر الجوي لإعادة المصريين العالقين في الكويت في إطار الرحلات المستثناة من قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية بمصر، الساري منذ 19 مارس، لمواجهة فيروس كورونا، ورحلات الجسر الجوى الذى بدأته مصر 21 أبريل لإعادة المصريين العالقين بالخارج.

المصدر: رويترز

#مطار القاهرة #الكويت #كورونا

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