الديمقراطية: نُتابع تطورات منع اللاجئين بالعودة إلى لبنان

بيروت /سما/

قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن عضو مكتبها السياسي علي فيصل تابع تطورات منع اللاجئين الفلسطينيين في الخارج من العودة إلى لبنان، من خلال إجراء سلسلة اتصالات كانت أبرزها مع مستشار رئيس الحكومة حسين قعفراني ورئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الوزير حسن منيمنة.

ودعا فيصل - بحسب بيان الجبهة - خلال الاتصالات التي أجراها إلى حل هذه المسألة انطلاقًا من حيثيات قانونية كون اللاجئ الفلسطيني مقيمًا بشكل قانوني في لبنان ويحمل بطاقة هوية ووثيقة سفر صادرة عن الأجهزة اللبنانية المعنية، وإنسانيًا كون اللاجئ الفلسطيني، كما اللبناني، يعاني من تداعيات فيروس كورونا ومن حقه العودة الى أهله في لبنان، وسياسيًا لجهة العلاقات الايجابية بين الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني.

وتمنى فيصل على الحكومة اللبنانية وأجهزتها المعنية إعادة النظر بقرار المنع ومساواة اللاجئين الفلسطينيين في الخارج بالمواطنين اللبنانيين، والسماح لمن يرغب منهم بالعودة إلى لبنان، معتبرًا أن من شأن ذلك أن يساهم في تعزيز العلاقات الأخوية اللبنانية الفلسطينية بدلاً من تكريس حالات التمييز السلبية المرفوضة من قبل الشعبين.

وأعرب عن أمله في أن تشكل التوضيحات الصادرة عن الجهات المختصة في لبنان، مدخلاً لمعالجة هذه القضية الانسانية من موقع الاخوة القومية للشعبين الفلسطيني واللبناني.