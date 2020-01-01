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الشرطة الإسرائيلية: المعتقلين بالقدس مارسوا نشاطات محظورة لصالح السلطة الفلسطينية

الثلاثاء 05 مايو 2020 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية: المعتقلين بالقدس مارسوا نشاطات محظورة لصالح السلطة الفلسطينية


القدس المحتلة / سما /

 اتهمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، المعتقلين الفلسطينيين من الشخصيات الوطنية الذين اعتقلوا في القدس فجر اليوم، بأنهم مارسوا نشاطات محظورة لصالح السلطة الفلسطينية.

وادعت الشرطة في بيان لها، بأن المعتقلين تلقوا أموالًا من السلطة الفلسطينية خلافًا للقانون الذي يحظر عليهم القيام بمثل هذه الفعاليات في المناطق المصنفة بأنها "داخل إسرائيل". كما نقلت قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية.

وأشارت إلى أن تحقيق سري أدى لاعتقال السبعة، لانتهاكهم القانون الذي يحظر عليهم القيام بأي نشاطات لإسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.

وقالت الشرطة: " أدارت وحدة التحقيق السري في الشرطة عملية المتابعة في أعقاب شبهات لانتهاك القانون من قبل عدد من سكان شرقي القدس في ظل انتشار وباء الكورونا، مما قاد المحققين إلى جمع الأدلة والبيانات حول نشاط المشتبه بهم والممول من قبل السلطة الفلسطينية".

وأشارت إلى أنه بناءًا على ذلك تم اعتقالهم وإحالتهم إلى الأجهزة المختصة للتحقيق.

وادعت أنه تم ضبط أدلة تعزز الشبهات، ومنها أجزاء من الزي العسكري الخاص بالسلطة الفلسطينية.

وتقرر تمديد فترات اعتقالهم على ذمة التحقيق بقرار من المحكمة.

#الشرطة الاسرائيلية #المقدسيين #السلطة الفلسطينية

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