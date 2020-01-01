لماذا ينبغي عليك أن تترك طفلك حافي القدمين؟

وكالات / سما /

نشرت صحيفة "أماندو" الإيطالية تقريرا تحدثت فيه عن فوائد مشي الأطفال حفاة القدمين.

وقالت الصحيفة، في تقرير، إن خلع حذاء طفلك وتركه يركض في المرج أو على أرضية منزلك له العديد من المزايا، لعل أولها الشعور بالحرية.

وذكرت الصحيفة أن الأمهات والآباء في كثير من الأحيان يشترون الأحذية والجوارب لأطفالهم ويمنعونهم من المشي حفاة القدمين. ولكن يجهل الكثيرون أن الصغار يحبون الوقوف حفاة، لذلك ينبغي أن يُتاح لهم القيام بذلك لأن الجري واللعب دون قيود الأحذية مفيد لهم.

قبل السماح لهم بذلك، من المهم التأكد من عدم وجود أجسام حادة على الأسطح، وأن الأرضية مناسبة، لا باردة جدًا ولا ساخنة جدًا. وبمجرد فحص المكان جيدا، يمكن للأطفال المضي قدما في اكتشاف العالم.

ما أهمية ترك الصغار حفاة الأقدام؟

أوضحت الصحيفة أنه بقدر ما هو مهم للبالغين بقاؤهم حفاة الأقدام، فإن هذا الأمر يكتسي أهمية أكبر في مرحلة الطفولة. ينبغي على الآباء السماح للأطفال بالبقاء حفاة القدمين لأطول فترة ممكنة ودون جوارب. فهذه القطعة من الملابس تعد عديمة الفائدة إذ إنها تقيّد جزءا من الجسم يحتاج بدلاً من ذلك إلى البقاء حرًا. عندما يخطو الأطفال خطواتهم الأولى، ينبغي تركهم قدر المستطاع حفاة الأقدام على الأسطح الآمنة.

إليك خمسة أسباب وجيهة لترك الطفل حافي القدمين:

تعلم المشي أولا

أوضحت الصحيفة أنه في حال كان الصغار في مرحلة تعلم المشي، فإن تركهم دون قيود تربط أقدامهم يجعلهم يشعرون بأنهم أكثر ثباتا على الأرض وأكثر توازنًا. وبهذه الطريقة، فإنهم يشعرون بثقة أكبر في ذواتهم، ويطلقون العنان لأنفسهم لاكتشاف العالم واتخاذ الوضعيات الصحيحة.

تجنب تسطح القدمين

في كثير من الأحيان لا تكون الأحذية التي تشتريها الأم لطفلها طبية، كما أن الجودة الرديئة للأحذية تؤثّر بشكل كبير على تكوين شكل القدم. وفي هذه الحالة، فإن ترك الطفل حافي القدمين يحول دون تسطح قدميه.

الحفاظ على صحة العظام والمفاصل

أوردت الصحيفة أن مشي الأطفال حفاة الأقدام يساعدهم على الحفاظ على الوضعية الصحيحة، وعلى التمرن بشكل أفضل، ما يسمح للمفاصل والأجهزة العضلية العظمية بالتطور بشكل كاف.

التعلم وتطوير الفكر

وفقًا لدراسة الدكتورة إيزابيل جنتيل غارسيا، فإن المشي بأقدام حافية يساعد الأطفال على التنسيق البصري، ويحفز حاسة اللمس والإدراك. كل هذا يسرع تطورهم الفكري ويحسن نموهم. علاوة على ذلك، يساعد اكتشاف العالم بأقدام حافية على معرفة الأسطح المختلفة واستكشافها وتجربة الأحاسيس المختلفة.

الشعور بالحرية والسعادة

عند التفكير مليا في الأمر، فإنه غريزيا لا يحبّذ الأطفال أبدا ارتداء الأحذية والجوارب.. بل إنهم يفضّلون إيصال أقدامهم لأيديهم أو لأفواههم، أو الوقوف على المرج، أو على خشب المنزل أو على الشاطئ، لأن ذلك يجعلهم يشعرون بالحرية وبالتالي بالسعادة والرفاه.