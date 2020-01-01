  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

حليمة بولند: نجاح رامز جلال مستفز!

الثلاثاء 05 مايو 2020 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
حليمة بولند: نجاح رامز جلال مستفز!


وكالات / سما /

قالت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إن نجاح برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” للفنان رامز جلال، مستفز.

وأضافت: “نجاح رامز جلال مستفز، شئنا أم أبينا هو يحقق نجومية ساحقة، نتكلم عن نسبة مشاهدة خلال يومين 50 مليونا، هذا العمل أصبح تريند بشكل يومي على منصات التواصل الاجتماعي، فهو صار حديث الصغار قبل الكبار، وهذا بحد ذاته نجاح”.

وأضافت: “لكن إذا تحدثنا بالمصري عن الخلل فإن الخلل بنا نحن، لأن برنامج رامز دائما سيظل الكذبة التي كلنا نعرف حقيقتها، ومع ذلك ننتظر أن نشاهدها ونكون سعداء وهو يكذب علينا”.

وتابعت: “هذا هو التفسير الحقيقي لنجاح رامز المستفز، يعني جميعنا ننتقده ونتابعه، وهذا سبب انتشاره ونجاحه المستفز لدى الكثيرين”.

يذكر أن برنامج جلال هذا العام كما الأعوام السابقة تعرض للكثير من الانتقادات القاسية وتم المطالبة بتوقيف عرضه بسبب المقلب القاسي الذي يقع فيه ضيوفه، إلا أنه مع ذلك يحقق أعلى نسبة مشاهدة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

#حليمة بولند

الأكثر قراءة اليوم

"بينيت" يعلن التوصل لمضاد لفيروس كورونا

الرئيس يصدر مرسوما بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية

تقرير سريّ يحذر الصين من موجة عداء متزايدة بسبب كورونا: صورتنا في أسوأ وضع من ثلاثين عامًا

صادرت أسلحة مرافقيهم.. الشرطة الفلسطينية تعتقل علماء آثار إسرائيليين بالمنطقة "ج"

"يفتك بصمت".. تأثير غريب وغامض لفيروس كورونا يحيّر الأطباء!

كتائب القسام وسرايا القدس ينعيان اثنين من عناصرهما

قرارات مجلس الوزراء.. اشتية يشدد على أهمية التقيد الصارم بالتدابير الصحية

الأخبار الرئيسية

بلال النتشة

هيئة الأسرى: نقل اللواء "النتشة" للمستشفى جراء التحقيق القاسي في معتقل "المسكوبية"

58747

أبرز ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ملف الجنود الأسرى...

كيلة

وزيرة الصحة : حالة الطوارئ لن تكون كسابقاتها وفتح تدريجي لكافة القطاعات

84418

موقع إسرائيلي يكشف عن جهود حماس لاختراق هواتف الجنود

الاحتلال يقرر فتح تحقيق في جرائم قتل لفلسطينيين بغزة