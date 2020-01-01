حليمة بولند: نجاح رامز جلال مستفز!

وكالات / سما /

قالت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، إن نجاح برنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” للفنان رامز جلال، مستفز.

وأضافت: “نجاح رامز جلال مستفز، شئنا أم أبينا هو يحقق نجومية ساحقة، نتكلم عن نسبة مشاهدة خلال يومين 50 مليونا، هذا العمل أصبح تريند بشكل يومي على منصات التواصل الاجتماعي، فهو صار حديث الصغار قبل الكبار، وهذا بحد ذاته نجاح”.

وأضافت: “لكن إذا تحدثنا بالمصري عن الخلل فإن الخلل بنا نحن، لأن برنامج رامز دائما سيظل الكذبة التي كلنا نعرف حقيقتها، ومع ذلك ننتظر أن نشاهدها ونكون سعداء وهو يكذب علينا”.

وتابعت: “هذا هو التفسير الحقيقي لنجاح رامز المستفز، يعني جميعنا ننتقده ونتابعه، وهذا سبب انتشاره ونجاحه المستفز لدى الكثيرين”.

يذكر أن برنامج جلال هذا العام كما الأعوام السابقة تعرض للكثير من الانتقادات القاسية وتم المطالبة بتوقيف عرضه بسبب المقلب القاسي الذي يقع فيه ضيوفه، إلا أنه مع ذلك يحقق أعلى نسبة مشاهدة منذ بداية شهر رمضان المبارك.