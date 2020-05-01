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مقتل فنان في إدلب السورية .. بسبب "سيجارة قبل الإفطار"

الثلاثاء 05 مايو 2020 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل فنان في إدلب السورية .. بسبب "سيجارة قبل الإفطار"


ادلب/ وكالات /

ذكرت مواقع وصفحات موالية للفصائل المسلحة في إدلب أن اثنين قتلا، أحدهما فنان تشكيلي، بعد شجار مسلح بسبب تدخين سيجارة علنا قبل الإفطار

وذكرت تلك المواقع أن الفنان التشكيلي، عدنان كدرش، قتل خلال الشجار المسلح الذي استخدمت فيه القنابل والأسلحة المتوسطة في حي الناعورة بمدينة إدلب.

وذكر شهود في تعليقاتهم على الحادث أن كدرش لم يكن مشاركا في الشجار، ولم يكن هو الذي كان يدخن.

وقالت وكالة "ستيب الإخبارية" أن "الخلاف بدأ بسبب شاب كان يدخن بشكل علني بالشارع في وقت الصيام، قبل أذان المغرب، ليتطور الأمر من خلاف إلى اشتباكات".

ويعرف كدرش بأنه أحد الفنانين الذين رسموا لوحات رُفعت أثناء الاحتجاجات في سوريا، كما رسم لوحات جدارية في شوارع إدلب، وعمل في مركز الفنون التشكيلية.

مقتل فنان إثر شجار مسلح في إدلب السورية .. بسبب
مقتل فنان إثر شجار مسلح في إدلب السورية .. بسبب
 
 

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