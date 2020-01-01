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هكذا عوقب المتسبب ببث أذان المغرب المبكر في تلفزيون السودان!

الثلاثاء 05 مايو 2020 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا عوقب المتسبب ببث أذان المغرب المبكر في تلفزيون السودان!


وكالات / سما /

أعلن المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون السودانية لقمان أحمد، فصل المخرج بتلفزيون السودان محمد داوود كودي، لتسببه ببث أذان المغرب قبل آوانه بـ10 دقائق، ما أدى لإفطار عدد كبير.

وذكر لقمان، اليوم الثلاثاء، سبب الفصل وقال لقد ورد في قرار الفصل الموجه لداوود: "بناء على خطاب مدير الإدارة العامة للعمليات الفنية، الذي أكد فيه أنك قمت ببث الأذان قبل مواعيده خلال ورديتكم المسائية بتاريخ 24/4 /2020 مما عرض التلفزيون للإنتقادات".

واعتذرت إدارة التلفزيون السوداني في نشرة التلفزيون الرئيسية عن إذاعة أذان الإفطار قبل موعده، مؤكدة أن ذلك جاء بسبب خطأ غير متعمد، مما أثار جدلا كبيرا وتسبب بارتباك في موعد الإفطار، خاصة مع إغلاق المساجد في البلاد بسبب جائحة كورونا.

#السودان #المغرب #أذان

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