إبراهيم: مُتابعة لتعديل ما يتعلق بعودة الفلسطينيين إلى لبنان

بيروت /سما/

أكد المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​، في حديث صحفي أنّه يُتابع شخصياً ما جرى مع الشاب الفلسطيني طارق رفيق أبو طه، في ​مطار دبي​، وعدم السماح له بالعودة إلى ​مطار بيروت الدولي​، مشددا على أن "هناك مُتابعة جديّة للموضوع، بما يحفظ كرامات الناس".

وتابع اللواء إبراهيم قضية الشاب أبو طه، واطلع على المعلومات المُتعلّقة بالحادث الذي حصل معه، والظروف التي رافقت ذلك.

ووعد بإجراء الاتصالات اللازمة لتعديل قرار الحكومة اللبنانية في ما يتعلّق بإدراج الإخوة الفلسطينيين الراغبين بالعودة إلى لبنان، ضمن برنامج الرحلات الطارئة لإجلاء اللبنانيين العالقين في الخارج بسبب جائحة "كورونا"، لما في ذلك من مصلحة مشتركة وحرص على العلاقة الأخوية.

كان هذا الموضوع محور متابعة اللواء إبراهيم وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، وعدد من المسؤولين اللبنانيين والفلسطينيين.