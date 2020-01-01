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أول ظهور للدب البني في إسبانيا منذ أكثر من 150 عاما

الثلاثاء 05 مايو 2020 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول ظهور للدب البني في إسبانيا منذ أكثر من 150 عاما


وكالات / سما /

التقطت عدسات المصورين مقطع فيديو يظهر دبا بنيا بمحمية طبيعية في شمالي إسبانيا، فيما يقول باحثون إنه ربما تكون هذه هي المرة الأولى منذ 150 عاما التي تتم فيها مشاهدة هذه النوعية من الدببة.

وذكرت شركة إنتاج الأفلام "زيتون فيلمز" في تغريدة على تويتر: "لقد عثرنا على هذا الدب المدهش أثناء تطويرنا لمشروعنا التالي".

وقام فريق بحث من شركة الإنتاج بتصوير دب بني في متنزه "أو إنفيرنادييرو" الطبيعي في منطقة جاليسيا، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن) وموقع "جسينسيا.كوم" العلمي الإلكتروني.

وحسب الموقع العلمي، يُعتقد أن الدب ذكر ويتراوح عمره بين ثلاثة وخمسة اعوام وربما يكون قد عاش في "أو إنفيرنادييرو" خلال فصل الشتاء بأكمله.

ويُظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع يوتيوب الدب وهو يشم العشب الأخضر يوما بعد يوم. كما التقطت كاميرا للرؤية الليلية صورة الدب وهو يحك ظهره في جذع شجرة.

وثبتت شركة "زيتون فيلم" كاميرات حول الحديقة من أجل مشروعها المسمى "مونتانا أو مورتي" ويعني "الجبل أو الموت".

يشار إلى أن الدببة البنية كائنات محمية في إسبانيا منذ عام 1973، ويعرف تاريخيا أنها تعيش في منطقة جاليسيا، وإن كان بشكل متقطع، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) عن بيان لشركة الانتاج.

#الدب البني #إسبانيا

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