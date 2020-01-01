شركة هواتف صينية شهيرة تخترق بيانات الملايين من مستخدميها

وكالات / سما /

فجّر باحثون صدمة كبرى بشأن شركة "شاومي" الصينية، وهي أن متصفح الإنترنت الذي يتم تحميله مع هواتفها الذكية يخترق البيانات الخاصة للمستخدمين.

وبحسب تقرير من مجلة "فوربس" الأمريكية، فقد وجد الباحثون ان متصفح إنترنت "شاومي" يتتبع جميع أنشطة المستخدمين على الإنترنت، بما في ذلك المواقع التي قاموا بزيارتها وعمليات البحث التي قاموا بها على محرك "غوغل"، وكذلك الأخبار التي يقرأها المستخدمين ضمن خاصية "دفق الأخبار".

ولزيادة الأمور سوءا، فقد ذكرت "فوربس" أن الباحثون اكتشفوا أن تتبع المستخدمين يستمر حتى إذا كان متصفح الهاتف في وضع "التخفي".

وأضافت أن اختراق خصوصية المستخدمين يمتد إلى المجلدات المفتوحة والشاشات التي تنقل ضمنها في قائمة "الإعدادات".

وأشارت إلى أنه يتم إرسال جميع هذه البيانات إلى خوادم بعيدة مملوكة لشركة "شاومي" في سنغافورة وروسيا.

كما أفادت مجلة "فوربس" أن "شاومي" تستخدم نفس ممارسات الاختراق في متصفحي إنترنت متاحين في متاجر "مي براوزر برو" و"غوغل بلاي" و"مينت براوزر".

ووفقا للمجلة، فإن إجمالي عدد تحميلات تلك المتصفحات بلغ 15 مليون تحميل، وذلك بحسب إحصاءات متجر "غوغل بلاي".

من جانبها، نفت شركة "شاومي" ادعاءات الباحثين، وقالت في بيان لمجلة "فوربس: "ادعاءات البحث غير صحيحة"، وأن "الخصوصية والأمان في صدارة اهتماماتنا".

وأضافت أن الشركة "تتبع بدقة وتلتزم تماما بالقوانين واللوائح المحلية بشأن مسائل خصوصية بيانات المستخدمين".

وعلى الرغم من نفي "شاومي" ورفضها لتلك المزاعم، فإن الباحثين يؤكدون أن تشفير الشركة الصينية لبيانات مستخدميها ضعيف ومن السهل اختراقه، وأرسلوا مقطع مصور للشركة يوضح قيامهم بهذا، ولكن تمسكت الشركة برفضها.