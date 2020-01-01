الاحتلال يخطر بهدم منزل قيد الإنشاء في يعبد جنوب جنين

جنين / سما /

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزل في قرية ظهر العبد بمنطقة يعبد جنوب غرب جنين.

وذكر رئيس المجلس القروي طارق عمارنة لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال مصحوبة بتعزيزات عسكرية سلّمت المواطن عميد بسام سميح عمارنة إخطارا بهدم منزله الذي ما يزال قيد الإنشاء، والبالغة مساحته 220 مترا مربعا؛ بحجة البناء بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري.

وأوضح عمارنة، أن قوات الاحتلال أمهلته حتى العشرين من الشهر الجاري، للاعتراض الخطي على قرار الهدم.

وأضاف، أن قوات الاحتلال صورت منزله بجانب منازل أخرى في القرية.