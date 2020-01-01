  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى: نقل اللواء النتشة للمستشفى جراء التحقيق القاسي

الثلاثاء 05 مايو 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: نقل اللواء النتشة للمستشفى جراء التحقيق القاسي


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن شرطة الإحتلال الإسرائيلي في مركز تحقيق "المسكوبية" نقلت قبل قليل أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس المعتقل اللواء بلال النتشة إلى مستشفى "شعاري تصيدق" جراء التحقيق القاسي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، ظهر اليوم الثلاثاء، تأكيد محاميها أن اللواء النتشة تعرض لتحقيق قاسٍ فور إعتقاله فجر اليوم من منزله في القدس، بعد حملة اعتقالات واسعة طالت 13 مواطنا، معظمهم قيادات ومسؤولين في مؤسسات رسمية فلسطينية، ونشطاء إجتماعيين وأسرى محررين.

وحملت الهيئة دولة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة اللواء النتشة، وأن نقله بهذه السرعة إلى المستشفى بعد ساعات قليلة من اعتقاله يدلل على مدى وحشية هذا الاحتلال.

كما حملت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس في بيان، سلطات الاحتلال  المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات صحية قد تلحق بالأمين العام، مطالبة بضرورة الإفراج عنه فورا.

#هيئة الأسرى #بلال النتشة

الأكثر قراءة اليوم

الرئيس يصدر مرسوما بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية

تقرير سريّ يحذر الصين من موجة عداء متزايدة بسبب كورونا: صورتنا في أسوأ وضع من ثلاثين عامًا

التنمية الاجتماعية: تطالب موظفي "حماس" بعدم التدخل في برامج عمل الوزارة والاضرار بمصالح المواطنين

صادرت أسلحة مرافقيهم.. الشرطة الفلسطينية تعتقل علماء آثار إسرائيليين بالمنطقة "ج"

"يفتك بصمت".. تأثير غريب وغامض لفيروس كورونا يحيّر الأطباء!

شاهد..مصدر في الخارجية القطرية ينفي حدوث انقلاب في الدوحة فجر اليوم

كتائب القسام وسرايا القدس ينعيان اثنين من عناصرهما

الأخبار الرئيسية

58747

أبرز ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ملف الجنود الأسرى...

كيلة

وزيرة الصحة : حالة الطوارئ لن تكون كسابقاتها وفتح تدريجي لكافة القطاعات

84418

موقع إسرائيلي يكشف عن جهود حماس لاختراق هواتف الجنود

الاحتلال يقرر فتح تحقيق في جرائم قتل لفلسطينيين بغزة

"بينيت" يعلن التوصل لمضاد لفيروس كورونا