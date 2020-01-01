هيئة الأسرى: نقل اللواء النتشة للمستشفى جراء التحقيق القاسي

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن شرطة الإحتلال الإسرائيلي في مركز تحقيق "المسكوبية" نقلت قبل قليل أمين عام المؤتمر الشعبي في القدس المعتقل اللواء بلال النتشة إلى مستشفى "شعاري تصيدق" جراء التحقيق القاسي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، ظهر اليوم الثلاثاء، تأكيد محاميها أن اللواء النتشة تعرض لتحقيق قاسٍ فور إعتقاله فجر اليوم من منزله في القدس، بعد حملة اعتقالات واسعة طالت 13 مواطنا، معظمهم قيادات ومسؤولين في مؤسسات رسمية فلسطينية، ونشطاء إجتماعيين وأسرى محررين.

وحملت الهيئة دولة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة اللواء النتشة، وأن نقله بهذه السرعة إلى المستشفى بعد ساعات قليلة من اعتقاله يدلل على مدى وحشية هذا الاحتلال.

كما حملت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس في بيان، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات صحية قد تلحق بالأمين العام، مطالبة بضرورة الإفراج عنه فورا.