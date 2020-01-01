الإعلان عن الجهاز المعاون لمدرب نادي الصداقة

غزة / سما /

اعتمد مجلس إدارة نادي الصداقة أحد الأندية المنافسة في الدوري الممتاز، تركيبة الجهاز الفني الجديد، عقب تولي المدرب سامي سالم قائد الفريق السابق، في الموسم القادم 2020 – 2021، وذلك خلفاً للمستقيل عماد هاشم الذي سيشارك في دورة تدريبية في العاصمة القطرية الدوحة.

ويضم الجهاز الجديد، إلى جانب سالم، عبد الكريم الشيخ خليل مدرباً مساعداً, وسامي فرحات مدرباً لحراس المرمى, وشعبان الأسود إدارياً, وإسماعيل الهرش معالجاً, وحمدي الخطيب أميناً للعهدة.

وعقد المجلس اجتماعاً مع الجهاز الجديد, وتم مناقشة عدة أمور تخص الفريق, خلال المرحلة القادمة.

ويفاوض نادي نماء- الصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ تأسيسه، المدرب صالح عسلية ابن بلدة جباليا البلد، حيث يقام النادي، ونجم شباب جباليا السابق، لقيادة الفريق للموسم المقبل، خلفاً للمدرب المستقيل ابن بلدة جباليا علاء علوان، صاحب إنجاز الصعود. وكان عسلية لعب للفريق، وأشرف على تدريبه، لكنه هذه المرة سيكون مدرباً رسمياً، في ظل رغبته إنهاء مسيرته الكروية, وامتلاكه الخبرة الكبيرة في الملاعب الفلسطينية، بما فيها دوري المحترفين ومصر.

يشار إلى عسلية ابن الأربعين عاماً، يحمل شهادة التدريب من الدرجة الثانية المعتمدة من الاتحاد القاري.