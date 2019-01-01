لاعب "شباب خانيونس" يرحل عن ناديه هذا الموسم

غزة / سما /

أعلن الحارس محمد نصار رحيله عن صفوف نادي شباب خانيونس, عقب نهاية عقده مع الفريق هذا الموسم 2019-2020.

وأكد نصار "شهران" نهاية عقده مع شباب خانيونس, بعد قضائه موسما ونصف مع الفريق, متمنيا التوفيق لـ"النشامى" في الموسم القادم.

وبيّن أنه تلقى عدة عروض من أندية الممتازة والأولى في الفترة الأخيرة, بانتظار تحديد وجهته الجديدة خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن نصار لعب أساسيا في أغلب مباريات دوري الممتازة مع شباب خانيونس, وظهر بشكل جيد خلال اللقاءات, ويعتبر ثاني الراحلين عن الفريق بعد بلال النمنم.