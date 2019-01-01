  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

لاعب "شباب خانيونس" يرحل عن ناديه هذا الموسم

الثلاثاء 05 مايو 2020 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب "شباب خانيونس" يرحل عن ناديه هذا الموسم


غزة / سما /

أعلن الحارس محمد نصار رحيله عن صفوف نادي شباب خانيونس, عقب نهاية عقده مع الفريق هذا الموسم 2019-2020.

وأكد نصار "شهران" نهاية عقده مع شباب خانيونس, بعد قضائه موسما ونصف مع الفريق, متمنيا التوفيق لـ"النشامى" في الموسم القادم.

وبيّن أنه تلقى عدة عروض من أندية الممتازة والأولى في الفترة الأخيرة, بانتظار تحديد وجهته الجديدة خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن نصار لعب أساسيا في أغلب مباريات دوري الممتازة مع شباب خانيونس, وظهر بشكل جيد خلال اللقاءات, ويعتبر ثاني الراحلين عن الفريق بعد بلال النمنم.

#شباب خانيونس

الأكثر قراءة اليوم

"إم بي سي" تحسم بصورة نهائية مصير برنامج رامز مجنون رسمي

الرئيس يصدر مرسوما بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية

تقرير سريّ يحذر الصين من موجة عداء متزايدة بسبب كورونا: صورتنا في أسوأ وضع من ثلاثين عامًا

التنمية الاجتماعية: تطالب موظفي "حماس" بعدم التدخل في برامج عمل الوزارة والاضرار بمصالح المواطنين

صادرت أسلحة مرافقيهم.. الشرطة الفلسطينية تعتقل علماء آثار إسرائيليين بالمنطقة "ج"

"يفتك بصمت".. تأثير غريب وغامض لفيروس كورونا يحيّر الأطباء!

شاهد..مصدر في الخارجية القطرية ينفي حدوث انقلاب في الدوحة فجر اليوم

الأخبار الرئيسية

كيلة

وزيرة الصحة : حالة الطوارئ لن تكون كسابقاتها وفتح تدريجي لكافة القطاعات

84418

موقع إسرائيلي يكشف عن جهود حماس لاختراق هواتف الجنود

الاحتلال يقرر فتح تحقيق في جرائم قتل لفلسطينيين بغزة

"بينيت" يعلن التوصل لمضاد لفيروس كورونا

"يفتك بصمت".. تأثير غريب وغامض لفيروس كورونا يحيّر الأطباء!