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بوروسيا دورتموند ينافس ليفربول لضم نجم فيردير بريمن

الثلاثاء 05 مايو 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوروسيا دورتموند ينافس ليفربول لضم نجم فيردير بريمن


وكالات / سما /

يشهد اللاعب ميلوت راشيكا، الدولي الكوسوفي ونجم نادي فيردير بريمن الألماني، منافسة كبيرة الآن بين ناديي ليفربول وبوروسيا دورتموند اللذين يرغبان في ضم اللاعب.

وحسب موقع “TodoFichajes” الإسباني المهتم بأخبار سوق الانتقالات، فإن قيمة اللاعب الحالية هي تقريبًا 35 مليون يورو حيث ينتهي عقده مع فريق فيردير بريمين بنهاية موسم 2021-2022.

ويأمل الفريق الشمالي، في بيع اللاعب استغلالًا لوجود منافسة ثنائية على ضم اللاعب من فريق ليفربول الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الالماني.

وحسب الموقع أيضًا فإن ليفربول يبحث عن حل منخفض السعر ليكون بديلًا للصفقة التي يأمل في جلبها، وهو تيمو فيرنر مهاجم وجناح فريق لايبزيج الألماني.

فيما يطمح بوروسيا دورتموند لاستغلال القوة المالية التي سيتسلح بها في حالة بيع جادون سانشو نجم الفريق الأول حاليًا، فهو يستطيع جلب لاعب بريمن بسهولة الذي سيضمن مكانًا أساسيًا مع الفريق الألماني.

#بوروسيا دورتموند #فيردير بريمن #ميلوت راشيكا

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