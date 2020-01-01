فرديناند يكشف عن سر غريب وجديد بشخصية رونالدو

وكالات / سما /

كشف ريو فيردناند أسطورة مانشستر يونايتد عن بعض الأسرار المتعلقة بزميله السابق كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، والتي جعلت الأخير واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم.

وأوضح ريو فرديناند أن رونالدو لم يكن يكتفي بتسجيل أهداف حاسمة في المباريات الضعيفة والمتوسطة، وكان يطمح دائماً للتسجيل في المباريات الصعبة مثل مواجهات دوري أبطال أوروبا وكأس العالم.

كما أشار المدافع الإنجليزي إلى أن عقلية رونالدو كانت مختلفة عن جميع اللاعبين في العالم، الأمر لم يكن يقتصر على الموهبة الكبيرة التي يملكها وحسب، وإنما بطريقة تفكيره والخطوات التي يتخذها لكي يصبح الأفضل.

وبعيداً عن سمات رونالدو التي تميزه عن بقية اللاعبين وباتت معروفة لدى الجميع، كشف فرديناند عن سر جديد وقد يبدو غريباً للبعض، ألا وهو أن النجم البرتغالي ما زال يبحث عن تقدير الناس والصحافة حتى الآن، وهو يرى أنه لا يحصل على الإشادة والمكانة التي يستحقها بعد كل ما حققه خلال مسيرته.

وقال فرديناند في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية “كنا نعلم انه موهوب، لكن ما يميزه أن عقليته كانت مختلفة عن الجميع، اعتقد أنه كان يملك عقل النخبة”.

وتابع “هذا الصبي لم يكن راضياً عن تسجيل هدف الفوز على فولهام في اللحظات الأخيرة، يريد أن يفعل ذلك في نهائي دوري أبطال أوروبا، وفي كأس العالم وأمم أوروبا”.

وأضاف “أتحدث معه الآن في بعض الأحيان، وهناك بعض الأمور التي يشتكي منها، لقد وصل إلى القمة لكنه ما زال قلقاً بشأن ما يقوله الناس عنه، ويعتقد أنه لا يحظى بالتقدير الذي يجب أن يحصل عليه، لكن هذا ما يجعله الأفضل، وما يجعله مختلفاً عنا”.