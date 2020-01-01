زيدان يخطط لجمع شقيقين في ريال مدريد

وكالات / سما /

كشف تقرير صحفي فرنسي اليوم الثلاثاء، عن رغبة زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد في إبرام صفقتين دفاعيتين، لتدعيم فريقه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وعانى ريال مدريد دفاعيًا بشكل كبير هذا الموسم، مع عدم وجود بدلاء مميزين للثنائي سيرجيو راموس ورافائيل فاران، بالإضافة إلى تراجع مستوى مارسيلو.

وبحسب موقع "le10sport" الفرنسي، فإن زيدان يسعى للجمع بين الأخوين الفرنسيين ثيو هيرنانديز ولوكاس هيرنانديز في ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

ورغم رحيل ثيو هيرنانديز إلى ميلان مطلع الموسم الجاري، قادمًا من ريال مدريد، مقابل 20 مليون يورو، إلا أن زيدان يرغب في إعادته مرة أخرى، بعد المستويات الرائعة التي قدمها في سان سيرو.

وأكد التقرير أن زيدان مهتم أيضًا بلوكاس هيرنانديز، مدافع بايرن ميونخ، والذي انضم له قادمًا من أتلتيكو مدريد، في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأجرى زيدان اتصالًا بلوكاس لإبداء اهتمامه به، ورغبته في ضمه إلى ريال مدريد، إلا أن فرص إنهاء الصفقة تعتبر ضعيفة للغاية، في ظل تمسك بايرن باللاعب، حتى لو كان ريال مدريد على استعداد لمنحه المقابل المادي الذي دفعه لضمه (80 مليون يورو).