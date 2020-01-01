اسبانيا : تحديد موعد استئناف دوري كرة القدم

وكالات / سما /

بعد مرور ما يقارب من شهرين على توقفه جراء وباء كورونا العالمي، بدأ منظمو الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" بمحاولة استئنافه من جديد خلال شهر يونيو المقبل، على أن تبدأ الأندية بالتمارين الأسبوع الجاري.

ووفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، فإن الهيئة المنظمة للدوري الإسباني، أكدت أن أندية القسمين الأولين، ستعود إلى التدريب الفردي، بعد بروتوكول اتفقت عليه مع السلطات الرياضية والصحية الإسبانية.

وأوضحت أن البروتوكول المتفق عليه يضمن سلامة اللاعبين والموظفين، بحيث يخضع اللاعبين لاختبار فيروسي جديد، قبل التمكن من العودة إلى مرافق التدريب، مبينا أن هذه الخطوة تأتي تماشيا اجراءات التخفيف التي وضعتها الحكومة الإسبانية.

ونقلت وسائل الاعلام عن رئيس الدوري الإسباني، خافيير تيباس، تأكيده أن إعادة الموسم سيعيد الإحساس بالحياة الطبيعية إلى إسبانيا، بعد الكارثة التي شهدتها جراء فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 164 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أدنى عدد من الوفيات يتم تسجيله منذ شهر ونصف.

وبحسب معطيات الصحة الاسبانية، فإن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 25 ألفا و428 حالة، فيما بلغت عدد الإصابات 218 ألفا و11، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 121 ألفا و343، بعد تماثل ألفين و441 شخصا للشفاء.