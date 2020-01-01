برشلونة يمتلك فرصة التعاقد مع كيفن دي بروين ولكن!

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بأن إدارة برشلونة ترغب بشدة في التعاقد مع البلجيكي كيفن دي بروين نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكنها تعلم بأن الصفقة لن تتم في الميركاتو المقبل على أقل تقدير.

وارتبط اسم كيفن دي بروين ابن 28 عاماً بالرحيل عن مانشستر سيتي بعد تصريحه الأخير الذي أشار فيه بشكل غير مباشر إلى أنه قد لا يستمر مع السيتي إذا لم يشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين المقبلين.

بمجرد أن قام دي بروين بهذا التصريح، قامت الصحف الإسبانية بالحديث عن إمكانية انضمامه إلى ريال مدريد، والآن برشلونة.

ولكن أشارت صحيفة “موندو” بأن إدارة برشلونة ترغب بشدة في ضم دي بروين، ولكن تعلم بأنه من المستحيل التعاقد معه في سوق الانتقالات القادمة.

وأضافت الصحيفة أن دي بروين ملتزم بعقده مع مانشستر سيتي، ولكنه في نفس الوقت لن يستمر مع الفريق الإنجليزي إذا لم يشارك في دوري الأبطال بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وأكملت الصحيفة أن من المستحيل تعاقد برشلونة مع كيفن دي بروين لأسباب اقتصادية بحتة، بالإضافة إلى اقتراب النادي من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي، لذلك ففكرة ضم اللاعب البلجيكي قد تتأجل إلى صيف عام 2021.