  1. الرئيسية
  2. الرياضة

برشلونة يمتلك فرصة التعاقد مع كيفن دي بروين ولكن!

الثلاثاء 05 مايو 2020 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يمتلك فرصة التعاقد مع كيفن دي بروين ولكن!


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية بأن إدارة برشلونة ترغب بشدة في التعاقد مع البلجيكي كيفن دي بروين نجم خط وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكنها تعلم بأن الصفقة لن تتم في الميركاتو المقبل على أقل تقدير.

وارتبط اسم كيفن دي بروين ابن 28 عاماً بالرحيل عن مانشستر سيتي بعد تصريحه الأخير الذي أشار فيه بشكل غير مباشر إلى أنه قد لا يستمر مع السيتي إذا لم يشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسمين المقبلين.

بمجرد أن قام دي بروين بهذا التصريح، قامت الصحف الإسبانية بالحديث عن إمكانية انضمامه إلى ريال مدريد، والآن برشلونة.

ولكن أشارت صحيفة “موندو” بأن إدارة برشلونة ترغب بشدة في ضم دي بروين، ولكن تعلم بأنه من المستحيل التعاقد معه في سوق الانتقالات القادمة.

وأضافت الصحيفة أن دي بروين ملتزم بعقده مع مانشستر سيتي، ولكنه في نفس الوقت لن يستمر مع الفريق الإنجليزي إذا لم يشارك في دوري الأبطال بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وأكملت الصحيفة أن من المستحيل تعاقد برشلونة مع كيفن دي بروين لأسباب اقتصادية بحتة، بالإضافة إلى اقتراب النادي من التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي، لذلك ففكرة ضم اللاعب البلجيكي قد تتأجل إلى صيف عام 2021.

#برشلونة #كيفن دي بروين #مانشستر سيتي

الأكثر قراءة اليوم

المالية: صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية كاملة يوم غد الثلاثاء

"إم بي سي" تحسم بصورة نهائية مصير برنامج رامز مجنون رسمي

الرئيس يصدر مرسوما بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية

تقرير سريّ يحذر الصين من موجة عداء متزايدة بسبب كورونا: صورتنا في أسوأ وضع من ثلاثين عامًا

التنمية الاجتماعية: تطالب موظفي "حماس" بعدم التدخل في برامج عمل الوزارة والاضرار بمصالح المواطنين

صادرت أسلحة مرافقيهم.. الشرطة الفلسطينية تعتقل علماء آثار إسرائيليين بالمنطقة "ج"

شاهد..مصدر في الخارجية القطرية ينفي حدوث انقلاب في الدوحة فجر اليوم

الأخبار الرئيسية

كيلة

وزيرة الصحة : حالة الطوارئ لن تكون كسابقاتها وفتح تدريجي لكافة القطاعات

84418

موقع إسرائيلي يكشف عن جهود حماس لاختراق هواتف الجنود

الاحتلال يقرر فتح تحقيق في جرائم قتل لفلسطينيين بغزة

"بينيت" يعلن التوصل لمضاد لفيروس كورونا

"يفتك بصمت".. تأثير غريب وغامض لفيروس كورونا يحيّر الأطباء!