  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العالقون الفلسطينيون في السودان يناشدون الرئيس لإجلائهم وعودتهم للوطن

الثلاثاء 05 مايو 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
العالقون الفلسطينيون في السودان يناشدون الرئيس لإجلائهم وعودتهم للوطن


رام الله / سما /

ناشد العالقون الفلسطينيون في السودان، اليوم الثلاثاء، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء للبحث عن أيَّ حلول أو أي خطوات عملية لإجلائهم من السودان وعودتهم للوطن.

وقد وجه العالقون الفلسطينيون في السودان، نداء استغاثةٍ إلى الرئيس محمود عباس، ورئاسة الوزراء الفلسطينية، ووزارة الخارجية الفلسطينية، وسفارة دولةِ فلسطين داخلَ الأراضي السودانية، سفارة دولةِ فلسطين داخلَ الأراضي المصرية.

كما وجه العالقون في نداء استغاثة لكل من وزارة الخارجية المصرية، ووزارة الخارجية السودانية، ومؤسسات حقوق الانسان، والصليب الأحمر الدولي، ووسائل الاعلام العربية والأجنبية، وكافة المؤسساتِ الفلسطينيَّة الفاعلةِ على الأرض.

وذكر العالقون في ندائهم أن الفلسطينيّينَ العالقين يعانون في السودان، من وضعُ كارثيُّ يمرون بهِ الآنَ بسببِ وباءِ (كورونا) الذي حلَّ فوقَ رؤوسهم، وكذلك اغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية.

وقال العالقون "فمن لم يمتْ بهذا الوباءِ سيموتُ جوعاً وقهراً وذُلَّاً عندما لا يستطيعُ تأمينَ قوتَه اليومي، ولا العودة الى الوطن، فكما تعلمونَ أنَّنا جميعَنا حضرنا للسودان للدراسة او العمل، واغلقت في وجوهنا المعابر، وكافة السبل للعودة للوطن الحبيب.

وأعربوا عن أسفِهم الشديد، حيث يناشدون منذ أكثر من شهر الجميع ، ولمْ يروا أيَّ حلول أو أي خطوات عملية لإجلائنا من السودان والتي تزداد الأمور فيها سوءاً كل يوم.

وتابع العالقون "كل تأخر في اجلائنا يشكل خطرا على حياتنا فالوقت من دم والمسؤولية تاريخية ويجب على الجميع الوقوف امام مسؤولياته لذلكَ كانَ لا بدَّ منْ أنْ نطلقَ مناشدتنا هذهِ ونتمنى مِنَ اللهِ تعالى أنْ نجدَ أذناً صاغية هذه المرَّة".

الأكثر قراءة اليوم

المالية: صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية كاملة يوم غد الثلاثاء

"إم بي سي" تحسم بصورة نهائية مصير برنامج رامز مجنون رسمي

الرئيس يصدر مرسوما بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية

تقرير سريّ يحذر الصين من موجة عداء متزايدة بسبب كورونا: صورتنا في أسوأ وضع من ثلاثين عامًا

التنمية الاجتماعية: تطالب موظفي "حماس" بعدم التدخل في برامج عمل الوزارة والاضرار بمصالح المواطنين

صادرت أسلحة مرافقيهم.. الشرطة الفلسطينية تعتقل علماء آثار إسرائيليين بالمنطقة "ج"

شاهد..مصدر في الخارجية القطرية ينفي حدوث انقلاب في الدوحة فجر اليوم

الأخبار الرئيسية

كيلة

وزيرة الصحة : حالة الطوارئ لن تكون كسابقاتها وفتح تدريجي لكافة القطاعات

84418

موقع إسرائيلي يكشف عن جهود حماس لاختراق هواتف الجنود

الاحتلال يقرر فتح تحقيق في جرائم قتل لفلسطينيين بغزة

"بينيت" يعلن التوصل لمضاد لفيروس كورونا

"يفتك بصمت".. تأثير غريب وغامض لفيروس كورونا يحيّر الأطباء!