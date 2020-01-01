حماس تثمن الموقف الاوروبي من رفض الضم

غزة / سما /

ثمن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الموقف المعارض لسياسة الضم الإسرائيلية، الذي عبّر عنه ١٣٠ نائبًا بريطانيًا في رسالة وجهوها لرئيس وزرائهم.

وأكد ان هذا الموقف المعارض لسياسة الضم التي تنوي سلطات الاحتلال القيام بها، بالإضافة إلى الرفض الواسع الذي عبّرت عنه الأوساط الدولية المختلفة، يؤكد عزلة موقف الاحتلال والإدارة الأمريكية التي تدعمه.

ودعا كل الجهات التي عبّرت عن رفضها لسياسة الضم إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع الاحتلال من تنفيذ سياسته التوسعية، ومعاقبته على جرائمه المتواصلة ضد الإنسان والأرض الفلسطينية.