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حماس تثمن الموقف الاوروبي من رفض الضم

الثلاثاء 05 مايو 2020 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تثمن الموقف الاوروبي من رفض الضم


غزة / سما /

 ثمن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الموقف المعارض لسياسة الضم الإسرائيلية، الذي عبّر عنه ١٣٠ نائبًا بريطانيًا في رسالة وجهوها لرئيس وزرائهم.

وأكد ان هذا الموقف المعارض لسياسة الضم التي تنوي سلطات الاحتلال القيام بها، بالإضافة إلى الرفض الواسع الذي عبّرت عنه الأوساط الدولية المختلفة، يؤكد عزلة موقف الاحتلال والإدارة الأمريكية التي تدعمه.

ودعا كل الجهات التي عبّرت عن رفضها لسياسة الضم إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لمنع الاحتلال من تنفيذ سياسته التوسعية، ومعاقبته على جرائمه المتواصلة ضد الإنسان والأرض الفلسطينية.

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