وزارة الثقافة تدين اعتقال الشاعرة المقدسية رانيا حاتم

رام الله / سما /

أدانت وزارة الثقافة وعلى لسان وزيرها الدكتور عاطف أبو سيف اعتقال الشاعرة والكاتبة رانيا حاتم عضو المكتب الحركي للكتّاب والأدباء الفلسطينيين بعد محاصرة ودهم منزلها في بلدة الطّور في القدس المحتلة.

واعتبر أبو سيف أن حملة الاعتقالات المستمرة للمواطنين والمؤسسات المقدسية بشكل عام؛ واستهداف الكتّاب والأدباء بشكل خاص، خاصة الذين ينشطون في شهر رمضان المبارك من أجل تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين في العاصمة المحتلة وفي هذا الظرّف الوبائي العلمي، لهو الدليل الحيّ والدائم على وجه الاحتلال القبيح الذي يحارب كل مقومات الحياة في القدس المحتلة الذي يسعى جاهدًا من أجل تهويدها وتزوير معالمها والتّضيق على أهلها بهدف تهجيرهم منها.