إقرار تمديد مراقبة الشاباك للإسرائيليين في سياق أزمة كورونا

القدس المحتلة / سما /

افقت لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست على طلب حكومة الاحتلال منح الشاباك الإمكانية في الاستمرار في متابعة ومراقبة الإسرائيليين من خلال الوسائل التكنولوجية، وفق القناة العبرية 11.

وقال رئيس مكتب الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات، في جلسة استماع في الكنيست، إنه تم فحص إمكانية تطبيق بدائل أخرى ولكن لم ينجح الأمر، لذا يجب الموافقة على استمرار الشاباك في عمليات المراقبة.

وهاجم عضو الكنيست إيلي أفيدار من حزب "إسرائيل بيتنا" موافقة لجنة الخارجية والأمن، وقال إن "إسرائيل تحولت إلى دولة شاباك تنتهك حرية وحقوق الإنسان".

وأشار أفيدار إلى أن استخدام هذه الأدوات بغطاء قانوني سيكون سابقة لاستخدامات أخرى. ورد مئير بن شبات على أفيدار: "بالنظر إلى الخطر المحدق، يجب استخدام هذه الأداة الاضطرارية، لأن البديل هو الإغلاق التام".