رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الثلاثاء، على صدر صفحاتها الأولى تأكيد الرئيس محمود عباس في كلمته أمام قمة حركة عدم الانحياز أن فلسطين ستكون في حل من جميع الالتزامات والاتفاقيات اذا نفذ الاحتلال خطط الضم.

كما تناولت صدور المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ من جديد لمدة شهر، وتسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا معظمها في الخليل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

الرئيس: اذا نفذ الاحتلال خطط الضم فسنكون في حل من جميع الالتزامات والاتفايات

اشتية يشدد على أهمية التقيد الصارم بالتدابير الصحية مع سعي الحكومة لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الحيوية

تسجيل 10 إصابات بـ "كورونا" بينها 9 في محافظة الخليل

فتح: إسرائيل تستكمل مجزرة الحرم الإبراهيمي بقرار رسمي

اقتحم مخيم قلنديا وكفر عقب واعتقل 11 مواطنا بينهم أسير مقدسي فور الإفراج عنه من سجن جلبوع... إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم عقبة جبر وحرق وهدم ومصادرات في الأغوار

مصرع طفل غرقا ببركة مياه في أريحا ومواطنة دهسا في جنين

40 مليون دولار خسائر المنشآت في محافظة رام االله والبيرة جراء "كورونا".

"الصحة العالمية": "كورونا" سيبقى معنا لوقت طويل وعلينا تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته

صرف رواتب الموظفين كاملة اليوم

"الأيام":

الرئيس: سنكون في حل من جميع الالتزامات والاتفاقيات إذا نفذ الاحتلال خططه للضم

10 إصابات جديدة بـ"كورونا" لعمال ومخالطين في محافظتي الخليل والقدس وتعافي 37 حالة

الرئيس يصدر مرسومًا بإعلان حالة طوارئ من جديد لمدة شهر

9 إصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف أبناء جالياتنا الفلسطينية

إشتية يشدد على أهمية التقيد الصارم بالتدابير الصحية مع سعي الحكومة للقيام بالمزيد من إجراءات التخفيف

إصابة مواطنين خلال مواجهات أعقبت عمليات دهم في مخيم قلنديا وكفر عقب.

تظاهرة للسلطات المحلية العربية في القدس تطالب بميزانيات لمواجهة "كورونا"

إسرائيل: 3 وفيات و44 إصابة جديدة بـ"كورونا".. إقرار رفع الحجر وعودة الحياة الطبيعية بشروط

الاحتلال يقرر فتح تحقيق في جرائم قتل 5 مواطنين في غزة

سورية: هجوم جوي إسرائيلي على مركز البحوث العلمية في حلب

"القدس":

الرئيس: إذا نفذت إسرائيل خطط الضم سنكون في حل من جميع الاتفاقيات

10 إصابات جديدة بكورونا معظمها في الخليل

994 اصابة في الداخل الفلسطيني بينها 149 في دير الاسد

الحكومة تتجه لإعادة تشغيل المزيد من القطاعات الإنتاجية

وضع تجار القدس كارثي والوباء سيتسبب بإغلاق الكثير من محال المدينة

نائبان أميركيان: على ادارة ترامب الافراج عن الأموال المرصودة لمساعدة الفلسطينيين