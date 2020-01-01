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"بينيت" يعلن التوصل لمضاد لفيروس كورونا

الثلاثاء 05 مايو 2020 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"بينيت" يعلن التوصل لمضاد لفيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

أعلن وزير جيش الاحتلال "نفتالي بينيت"، الليلة، عن إحداث اختراق جوهري في مساعي اكتشاف مضاد حيوي لفيروس الكورونا، وذلك خلال زيارته لمعهد الأبحاث البيولوجية الإسرائيلي.

ونقلت القناة السابعة العبرية عن بينيت قوله بأنه جرى إحداث اختراق جوهري في التوصل الى اكتشاف أجسام مضادة للفيروس الخطير.

في حين نقل عن مدير المعهد البيولوجي البروفيسور " شموئيل شبيرا" قوله بأن مرحلة تطوير الأجسام المضادة قد انتهت وسيواصل المعهد حالياً إجراءات تسجيل براءة اختراع والتوجه بعدها للشركات الدولية لتصنيع المضاد بكميات تجارية.

ويجري الحديث عن أجسام مضادة جرى استخراجها من أجسام المصابين حيث تهاجم الفيروس وتتمكن من القضاء عليه.

#بينت #فيروس كورونا #اسرائيل

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