"المثلية الجنسية" تثير انتقادات حادة بالسعودية لـ"مخرج7"

وكالات

وجه مغردون سعوديون انتقادات حادة لمسلسل "مخرج 7" الذي يلعب دور البطولة فيه الفنان السعودي ناصر القصبي، بعد طرحه قضية المثليين والشذوذ الجنسي، بعد أيام من طرحه فكرة التطبيع مع إسرائيل.



وجاءت الانتقادات عبر حسابات المغردين في السعودية، عبر هاشتاغ "المثلية عار على البشرية"، ورأى مغردون أنها عملية مشابهة لما جرى نقاشه في الحلقة السابقة عن القضية الفلسطينية، والتطبيع، من أجل تمهيد فكرة قبول "هذه الانحرافات في المجتمع".

ومما جاء في الحلقة أن القصبي لعب دور الرافض للمثليين، في حين لعبت الممثلة السعودية أسيل عمران، دور المدافعة عنهم، وأنهم فئة موجودة في المجتمع، ويبنغي "تركهم في حالهم".



وقال الإعلامي السعودي عبد الله الفقير:



الصراحة احنا اللي ما عندنا وقت نضيعه بمتابعة السماجة ، ليس من حقك أن تغتال الشاشة بأفكار العاجز عن الإبداع



وقال :" خلف الحربي و #ناصر يعتقدون أنهم يطرحون مواضيع تهم المواطن البسيط .. كمية سذاجه و تهريج ممله "



و بحلقة اليوم وضع جميع العوائل في حرج شديد ؛ لم يحترم الشهر الفضيل و لم يراعي خصوصية المتابع السعودي



خلف الحربي و #ناصر يعتقدون أنهم يطرحون مواضيع تهم المواطن البسيط .. كمية سذاجه و تهريج ممله "



و بحلقة اليوم وضع جميع العوائل في حرج شديد ؛ لم يحترم الشهر الفضيل و لم يراعي خصوصية المتابع السعودي"#ابو_صالح [