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قوات الاحتلال تعتقل اللواء النتشة ومدير مكتبه

الثلاثاء 05 مايو 2020 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تعتقل اللواء النتشة ومدير مكتبه


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، اللواء بلال النتشة الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس ومدير مكتبه المقدم معاذ الأشهب .

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 7 شبان من قرية العيسوية شمال شرق القدس، بعد اقتحام منازلهم.

وذكر شهود عيان أن مواجهات عنيفة اندلعت في حي عبيد بقرية العيسوية، خلال اعتقال الشبان.

والشبان المعتقلون هم: محمود رمضان عبيد، داوود عبيد، محمود محمد عبيد، ضياء أيمن عبيد، أمير عواد ، يوسف علي الكسواني، عبود درباس.

وتعتبر المرة الثانية على التوالي التي تعتقل فيها قوات الاحتلال شبانا من قرية العيسوية خلال عدة ايام، حيث اعتقلت 7 شبان، ومددت توقيفهم لليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

#اعتقال #النتشة #الاحتلال

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