حالة الطقس :زخات أمطار متفرقة.. الحرارة أقل من معدلها بـ5 درجات

رام الله / سما /

تتأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تشتد خلال ساعات الليل قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.