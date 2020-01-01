  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس :زخات أمطار متفرقة.. الحرارة أقل من معدلها بـ5 درجات

الثلاثاء 05 مايو 2020 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس :زخات أمطار متفرقة.. الحرارة أقل من معدلها بـ5 درجات


رام الله / سما /

تتأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبياً، لذا يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وفي ساعات المساء يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً نسبياً إلى بارد ودرجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تشتد خلال ساعات الليل قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما هذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون غزيرة أحيانا ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

المالية: صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية كاملة يوم غد الثلاثاء

"إم بي سي" تحسم بصورة نهائية مصير برنامج رامز مجنون رسمي

صورة وفيديو : الفنان المصري هشام سليم: ابنتي نورا تحولت إلى ابني نور

غازي حمد يهاجم الوزير مجدلاني : "يتبنى العنصرية والكراهية ضد قطاع غزة "

التنمية الاجتماعية: تطالب موظفي "حماس" بعدم التدخل في برامج عمل الوزارة والاضرار بمصالح المواطنين

تقرير سريّ يحذر الصين من موجة عداء متزايدة بسبب كورونا: صورتنا في أسوأ وضع من ثلاثين عامًا

صادرت أسلحة مرافقيهم.. الشرطة الفلسطينية تعتقل علماء آثار إسرائيليين بالمنطقة "ج"

الأخبار الرئيسية

"بينيت" يعلن التوصل لمضاد لفيروس كورونا

"يفتك بصمت".. تأثير غريب وغامض لفيروس كورونا يحيّر الأطباء!

الرئيس يصدر مرسوما بإعلان حالة طوارئ من جديد في الأراضي الفلسطينية

نتنياهو

نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في كبح فيروس كورونا.. ويعلن مزيد من التسهيلات

الصين

تقرير سريّ يحذر الصين من موجة عداء متزايدة بسبب كورونا: صورتنا في أسوأ وضع من ثلاثين عامًا