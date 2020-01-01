هجوم جوي إسرائيلي على مركز البحوث العلمية بحلب والدفاعات الجوية السورية تتصدى

دمشق /سما/

أعلن التلفزيون السوري الرسمي، مساء اليوم الإثنين، أن الدفاعات الجويّة تصدّت لهجوم جوّي إسرائيلي فوق مدينة حلب.

وقال التلفزيون إن القصف استهدف "مركز البحوث" في منطقة السفيرة، في ريف حلب الجنوبي الشرقي.

ولاحقا قال الجيش السوري على لسان مصدر عسكري: "في تمام الساعة 22:32 ظهر على شاشات وسائط دفاعنا الجوي، طيران معاد قادم من شمال شرق أثريا، استهدف بصواريخه بعض المستودعات العسكرية في منطقة السفيرة".

واضاف المصدر العسكري: "قد تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية ويتم التدقيق في الخسائر التي خلفها العدوان".

وقال مصدر أمني رفيعإن: "الدفاعات الجوية السورية تصدت في هذه الأثناء لأهداف معادية حاولت استهداف أحد مواقعنا العسكرية بريف حلب الشرقي".

وأضاف المصدر: "عدد من الصواريخ مصدرها طائرات حربية معادية من خارج الحدود استهدفت عددا من المواقع العسكرية السورية بينها "البحوث العلمية - معامل الدفاع" بريف حلب الشرقي وتم إسقاط عدد منها".

وأشار المصدر إلى أن: "العمل جار حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان ولا معلومات عن وقوع أي أضرار بشرية حتى اللحظة".

وتأتي هذه العملية استمرارا لسلسلة الهجمات التي شنتها إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، بينما قالت مصادرة غربية إن الضربات تستهدف القوات المدعومة إيرانيا التي توسع وجودها في الأراضي السورية.

وسبق أن تعهدت الحكومة الإسرائيلية وخاصة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بمنع إيران والقوات الموالية لها من التمركز عسكريا في سوريا.