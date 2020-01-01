نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في كبح فيروس كورونا.. ويعلن مزيد من التسهيلات

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الإثنين، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حققت نجاحا كبيرا في كبح فيروس كورونا المستجد، وذلك في مؤتمر صحافي استعرض خلاله مخطط الخروج من الأزمة الناتجة عن انتشار الجائحة. وأكد نتنياهو إلغاء القيد الذي يحد من حركة المواطنين بمسافة 100 متر من أماكن سكنهم.، والسماح بالزيارات العائلية من الدرجة الأولى.

وقال نتنياهو إن الحكومة الإسرائيلية ستشرع بتنفيذ إستراتيجية الخروج التدريجي من الأزمة، على أن تتوقف التسهيلات في ثلاث حالات: العودة إلى تسجيل 100 إصابة يوميًا (لأشخاص أصيبوا بالعدوى خارج بؤر انتشار الفيروس: مناطق مصنفة كـ"حمراء"، مراكز العناية بالمسنين، والقادمون من الخارج)، ارتفاع الحالات الخطيرة إلى 250، تضاعف عدد الحالات كل 10 أيام.

وأعلن نتنياهو توسيع المساحات الشخصية العامة، وإلغاء القيد على حركة المواطنين، ووأكد أن "يمكنكم الخروج من المنزل لأي مسافة تريدونها". كما أعلن نتنياهو السماح بإجراء زيارات عائلية من الدرجة الأولى، بما في ذلك الأجداد، فيما شدد على ضرورة الحفاظ على تعليمات وزارة الصحة التي تتعلق بالنظافة الشخصية والحرص على تعليمات التباعد الاجتماعي بما في ذلك مسافة مترين بين الأشخاص، وعدم التلامس.

وفي ما يتعلق بالقيود على تجمهر المواطنين، أوضح نتنياهو أن الحكومة ستسمح في الوقت الحالي بتجمهر ما يصل إلى 20 شخصًا، وتابع "يعد نحو أسبوعين سنرفع العديد ليصل إلى 50 شخصًا، وسنسمح بإجراء حفلات أعراس بمشاركة 50 شخصًا"، ولفت إلى أنه "في الـ31 من أيار/ مايو المقبل سيتم السماح بتجمهر 100 شخص، على أن يتم إلغاء القيود المتعلقة بالتجمهر في الـ14 من حزيران/ يونيو المقبل".

وأكد نتنياهو أن فتح مراكز التسوق والمجمعات التجارية والأسواق، بدءًا من يوم الخميس المقبل، وأوضح أن طلاب الصفوف التي لم يشملها مخطط وزارة التعليم الأخير، سيعودون إلى مقاعد الدراسة نهاية أيار/ مايو الجاري، كما أعلن أن رياض الأطفال ستستقبل الطلاب مع بداية الأسبوع المقبل، على أن تعود مؤسسات التعليم اللامنهجي والمؤسسات الأكاديمية لاستقبال الطلاب بدءًا من 14 حزيران/ يونيو المقبل.

كما أعلن نتنياهو عن تسهيلات إضافية حول عودة الأنشطة الرياضية والترفيهية تدريجيًا، بما في ذلك فتح متنزهات المكتبات والمحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والمتنزهات العامة، حتى موعد أقصاه منتصف حزيران/ يونيو المقبل، الأمر الذي يشمل غرف الضيافة الفندقية (تسيمر) والطيران المدني.

تفاخر نتنياهو بنتائج الإجراءات الحكومية لمواجهة الفيروس، وقال: "لقد حققنا نجاحًا كبيرًا للغاية، في دولة إسرائيل، عدد الأشخاص الذين يتماثلون للشفاء يوميًا أكبر من عدد المصابين، وهذا تحسن إيجابي للغاية. بالطبع، نحن نتعامل مع أسر ضحايا الوباء، والذي لم نشهد مثله منذ مائة عام".