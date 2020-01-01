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"التربية" تتسلم مشروع توسعة وصيانة مركز التدريب المهني في نابلس

الإثنين 04 مايو 2020 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية" تتسلم مشروع توسعة وصيانة مركز التدريب المهني في نابلس


رام الله / سما /

 تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية؛ مشروع توسعة وصيانة مركز التدريب المهني في نابلس، والذي نُفذ بتمويل من الحكومة الألمانية ضمن برنامج زيادة فرص العمل للشباب من خلال تطوير وتحديث التعليم المهني والتقني في فلسطين.

وأوضحت التربية في بيان اليوم الاثنين، أن المشروع، الذي بلغت تكلفته الإجمالية حوالي 450 ألف يورو؛ شمل بناء طابق إضافي يحتوي على مشغل للخياطة، وغرفة تجميل، ومختبر حاسوب، وقاعات صفية، وأعمال صيانة للمبنى القائم والذي تم إنجازة لصالح وزارة العمل.

وأفاد الوكيل المساعد للأبنية واللوازم في "التربية" فخري الصفدي، بأن هذا المشروع الحيوي والمهم يأتي ضمن منحة مقدمة من بنك التنمية الألماني لفلسطين؛ تبلغ 10 مليون يورو، وتهدف إلى توسعة وصيانة مراكز مهنية تابعة لوزارة العمل وتجهيزها بالمعدات المهنية اللازمة، وصيانة مدارس مهنية تابعة لوزارة التربية، وأيضاً دعم برنامج الدراسات الثنائية في جامعة القدس، مشيراً إلى أن إدارة هذة المنحة يتم من خلال عمل مشترك مع الطواقم الفنية لوزارة العمل والجامعة.

من جانبه، شكر مدير المركز المهني في نابلس حمد الله صابر الحكومة الألمانية وبنك التنمية الألماني على هذا الدعم، مشيداً بجهود الطواقم الفنية الهندسية لوزارتي التربية والعمل لجهودهم في إنجاح هذا المشروع وغيره من المشاريع التي تعزز فرص العمل للشباب الفلسطيني.

#التربية والتعليم #نابلس

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