غرفة تجارة الخليل تبحث التعاون مع بلديتي تفوح وإذنا

الخليل / سما /

بحثت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل سبل التعاون المشترك مع بلديتي تفوح وإذنا، وذلك في زيارتين تفقديتين منفصلتين قام بهما رئيس وأعضاء الغرفة التجارية، اليوم، إلى دار البلديتين في ظل جائحة كورونا وتبعاتها.

وفي الزيارة الأولى، بحث رئيس الغرفة التجارية عبده إدريس مع رئيس بلدية تفوح محمود ارزيقات سبل النهوض بالوضع الاقتصادي، خاصة في ظل جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية وضرورة إعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران، وأطلعه على آلية عمل الغرفة التجارية في ظل هذه الأزمة.

كما أطلع إدريس رئيس بلدية إذنا الدكتور محمود اسليمية على الجهود التي تقوم بها الغرفة التجارية بهذا الاتجاه، مؤكداً المطالب التي تم رفعها للجهات المختصة من أجل إنقاذ الحياة الاقتصادية مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بشروط السلامة العامة والإجراءات الوقائية في المنشآت الاقتصادية المختلفة.

ورحب رئيسا البلديتين بهاتين الزيارتين، وأبديا استعدادهما الكامل للتعاون مع الغرفة التجارية للحفاظ على الاقتصاد المحلي في ظل هذه الجائحة.