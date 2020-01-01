أصحاب معارض السيارات المستوردة بنابلس يطالبون بإلغاء الغرامات المفروضة عليهم

نابلس / سما /

طالب أصحاب معارض وشركات السيارات المستوردة في محافظة نابلس بإلغاء الغرامات المفروضة عليهم خلال فترة حالة الطوارئ من قبل وزارة المالية، وإيجاد آلية مناسبة لتأجيل الدفعات الجمركية لدى دوائر الجمارك خلال الفترة الحالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لهم، اليوم الإثنين، في غرفة تجارة وصناعة نابلس، بحضور رئيس الغرفة عمر هاشم وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع مجلس إدارة الغرفة إلى المشاكل التي يتعرض لها هذا القطاع إثر حالة الطوارئ والإغلاقات التي تسود الوطن نتيجة جائحة كورونا.

وأبدى المجلس استعداده لنقل مطالبهم للجهات المعنية والوقوف إلى جانب هذا القطاع المهم.