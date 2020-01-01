شركة في غزة تنفي تمويل حماس وايران لمسلسل "عنقود"

غزة / سما/

استنكرت شركة "نيو سين" الغزية بشدة تسييس قناة "العربية" الفن الفلسطيني ونشرها مغالطات دون الاستناد إلى أدلة.

ونفت الشركة ما نسبته القناة السعودية في تقريرها حول مسلسل "عنقود"، مؤكدة أن المسلسل من إنتاج الشركة بشكل كامل دون تدخل أو إملاءات من أطراف أخرى.

واعتبرت الشركة في بيان وصل "سما" الاثنين نسخة عنه أن ما أقدمت عليه قناة "العربية" مهاجمًة للمحتوى الحقيقي الذي يعكس معاناة الفلسطينيين، وتشويه ومغالطة لصورة الدراما التي تخرج من قطاع غزة.

وقالت الشركة أن "العربية" نشرت مساء أمس تقريراً تلفزيونياً تحت عنوان مسلسلي "كفر اللوز" و"عنقود"، هي أبرز الأعمال الدرامية لهذا العام"؛ مشيرة أن العنوانٌ حمل في ظاهره تعزيزاً للدراما الفلسطينية، لكنه في باطنه حمل العديد من المغالطات المشوهة لصورة الدراما التي تخرج من غزة.

وأوضحت الشركة أن "العربية" نشرت في تقريرها أن مسلسل عنقود، والذي أنتج في قطاع غزة المحاصر، هو من إنتاج حركة حماس وبدعم تقني من إيران دون الاستناد إلى أية أدلة، علماً بأن القناة ومعدّي التقرير لم يتواصلوا مطلقاً مع شركة "نيو سين" باعتبارها الشركة المنتجة للمسلسل، ولم يحصلوا من طرفنا على أية معلومات متعلقة بالمسلسل.

وأكدت شركة "نيو سين" أنها شركة إنتاج فني مستقلة تقف على مسافة واحدة مع جميع أطياف ومكونات الشعب الفلسطيني.

وطالبت الشركة قناة العربية بتوضيح حول ما نسبته إلى مسلسل عنقود، وتقديم اعتذار رسمي لما تلحقه تلك المغالطات من أضرار على عمل ومسيرة الشركة.

وبينت ان أي معلومة تتعلق بالمسلسل تصدر فقط من الشركة المنتجة له أو من مخرج العمل "حسام أبو دان".

وأكدت أن هدفها الرئيس هو صناعة دراما فلسطينية بحتة أصيلة تعبر عن الإنسان الفلسطيني أياً كان توجهه وفكره وتنقل رسالته للعالم بشكلها الصحيح.

وشددت على أنها ستسمر في إنتاج الأعمال الدرامية والسينمائية رغم أي مغالطات متعمدة تقف عثرة في خلق بيئة درامية فلسطينية تنطلق من غزة بشكل جديد ومختلف عن السابق.