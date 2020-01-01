شاهد.. وزيرة الصحة: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا وتسجيل 37 حالة تعافي

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 524 مصابا، بعد تسجيل إصابتين جديدتين في بلدة السموع بمحافظة الخليل، ومدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الكيلة خلال الإيجاز الصحفي اليومي حول آخر مستجدات فيروس كورونا في فلسطين، مساء اليوم، أنه جرى تسجيل 37 حالة تعافي من مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة، منها 15 حالة تعافي من مستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا وفندق الكرمل في رام الله، و7 حالات من بيت اللقاء في بيت لحم، و3 حالات من مركز الهلال الأحمر في بلدة حلحول، بالإضافة إلى تسجيل 12 حالة تعافي في مدينة القدس المحتلة، كما أبلغت وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن حالة جميع المصابين مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة، وأن عدد الحالات النشطة التي لا تزال مصابة بلغ 389 حالة، من ضمنها 384 حالة في المحافظات الشمالية، بينها 219 حالة من محافظة القدس والتي تشكّل 67% من مجموع الحالات المصابة، وفي المحافظات الجنوبية 5 حالات تشكّل 1% من مجموع الحالات المصابة في فلسطين.

ولفتت إلى أن نسبة المصابين من العمال ومخالطيهم لا تزال تشكّل 75% من مجمل الإصابات.

وفيما يتعلق بالحجر المنزلي، أعلنت الكيلة إضافة 1136 حالة جديدة للحجر المنزلي الذي تشرف عليه وزارة الصحة، من بينهم المواطنين العائدين من السفر عبر معبر الكرامة، ليبلغ عدد الخاضعين للحجر المنزلي الوقائي حاليا 15179 مواطنا ومواطنة، في حين أنهى نحو 40 ألف مواطن ومواطنة فترة الحجر المنزلي.

وأوضحت أن وزارة الصحة تشرف على عودة المواطنين العالقين في الأردن عبر معبر الكرامة، حيث وصلت اليوم الدفعة الثانية والتي شملت 360 مواطنا ومواطنة، وأجريت لهم الفحوصات اللازمة وعيناتهم قيد الفحص المخبري، وجرى تحويلهم للحجر المنزلي.