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وزارة الاقتصاد تحيل ثمانية مخالفين للنيابة وتتلف 12 طن سلع تالفة

الإثنين 04 مايو 2020 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الاقتصاد تحيل ثمانية مخالفين للنيابة وتتلف 12 طن سلع تالفة


رام الله / سما /

أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاثنين، ثمانية مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع سلع منتهية الصلاحية وعدم إشهار الأسعار.

كما ضبطت وأتلفت طواقم الوزارة والضابطة الجمركية والأجهزة الأمنية، ما يزيد على 12 طنا من السلع المنتهية الصلاحية، خلال تنفيذ الطواقم 33 جولة رقابية على المحلات التجارية، شملت 234 محلا تجاريا، تم خلالها اخطار تسعة محلات تجارية لتصويب وضعها القانوني كما تعاملت الطواقم مع  10 شكاوى وردت من قبل المواطنين.

وذكرت الوزارة أنه منذ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة فيروس كورنا (كوفيد- 19)، وحتى اليوم بلغ المجموع الإجمالي لعدد المحالين للنيابة العامة 115 مخالفا وإغلاق 73 منشأة تجارية صناعية مخالفة.

#الاقتصاد الوطني #طوارئ

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