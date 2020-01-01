نتنياهو مهاجمًا المحكمة العليا: "لا يوجد لها كوابح وضوابط"

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، هاجم المحكمة العليا في محادثة مغلقة مع مسؤولين في حزب "الليكود" قبل ساعات من بدء المحاكمة ضد توكيله بمهمة تشكيل الحكومة لأن لديه لائحة اتهام جنائية، وقال :"فقط بإسرائيل لا يوجد كوابح وضوابط للمحكمة العليا".



وبحسب القناة، أضاف نتنياهو، أن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم الغربي التي بها المحكمة العليا قادرة على اتخاذ قرارات بدون أن يتمكن أحد من كبحها".



وأشارت القناة إلى أن المحادثة التي كانت بشكل أساسي سياسية، انشغلت أيضًا بأمور تتعلق بانتشار فيروس كورونا. وللإجابة على أسئلة الوزراء، نتنياهو ضم إليها المدير العام لوزارة التعليم، حتى يجيب على أسئلة الوزراء وأعضاء الكنيست. وعندما أصبح النقاش بمواضيع سياسية طلب رئيس الحكومة من المدير العام أن "يقوم بإغلاق أذنية".



وفي سياق متصل، أفادت مصادر إسرائيلية أن حزب "كاحول لفان" متخوف من رد حزب "الليكود" على إلغاء المحكمة العليا بنودًا من الاتفاق الائتلافي. ولم يجري النقاش الرسمي بين "كاحول لفان" و"الليكود" لبحث كيفية تصرفهم بهذه الحالة، لذلك قال مسؤولون في "كاحول لفان" إنهم سيستمرون بسرعة بتشريع القوانين المتعلقة بالاتفاق الائتلافي حتى لو وجهت له غدًا انتقادات في المحكمة العليا والتي ستقوم بمناقشة بنوده.



وقال مسؤولون في "الليكود" إن تدخل المحكمة في بنود تتعلق بتولي نتنياهو منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة ولجنة تعيين القضاة، ستجر بالتأكيد إلى انتخابات رابعة.



وناقشت المحكمة العليا في جلسة استمرت سبع ساعات وبتشكيلة من 11 قاضيًا، الدعاوى التي تطالب عدم تكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة بسبب لوائح الاتهام ضده، كما تناقش المحكمة غدًا الاثنين الاتفاق الائتلافي الموقع بين "الليكود" و"كاحول لفان".