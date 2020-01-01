لجان المقاومة: مصادقة بينت على مشروع استيطاني للسيطرة على الحرم الابراهيمي عدوان جديد

غزة / سما /

اكدت لجان المقاومة في فلسطين على لسان الناطق الاعلامي باسمها الاخ المجاهد"محمد البريم"ابومجاهد"ان مصادقة وزير الارهاب الصهيوني نفتالي بينت على مشروع استيطاني جديد للسيطرة على الحرم الابراهيمي في الخليل هو عدوان جديد على شعبنا الفلسطيني وامتنا العربية والاسلامية واستفزار لمشاعر ملايين المسلمين والعرب .

وشدد الناطق الاعلامي للجان المقاومة "ابومجاهد" انه يجب مواجهة هذا القرار العدواني بتصعيد المقاومة والانتفاضة ضد العدو المجرم وقطعان المستوطنين المغتصبين .

واشار الناطق الاعلامي للجان "ابومجاهد البريم " ان صفقة القرن لن تمر وأحلام بينيت بالسيطرة على الحرم الإبراهيمي درب من دروب الوهم لن تتحقق ابدا امام بسالة وبطولة أهلنا في الضفة الفلسطينية الثائرة .

ولفت " ابومجاهد" ان الخطط والقرارات الصهيونية الاجرامية بتوسيع مشاريع الاستيطان في الضفة ما كانت تأتي الا عبر ضوء أخضر أمريكي ومباركة من قبل إدارة المجرم ترامب .

ونوه الناطق الاعلامي للجان المقاومة في فلسطين "ابومجاهد" ان العدو الصهيوني المجرم يقوم باستغلال انشغال العالم بجائحة كورونا لتمرير المشاريع الاستيطانية وهذا يتطلب وضع استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة هذا الإجرام الممنهج .

واوضح ابو مجاهد ان شعبنا يريد وحدة حقيقية مبنية على أساس متين عنوانه صون الحقوق والثوابت وتفعيل كل أدوات المقاومة لوقف تمرير صفقة القرن وابطال مخطط العدو الغاصب في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية .

وطالب الاخ "ابومجاهد البريم " بتنحية كل الخلافات والتحلي بالمسؤولية الوطنية لتوحيد كل الجهود الوطنية لإنقاذ مشروعنا الوطني وإسقاط مخططات العدو الصهيوني مؤكدا اننا امام مرحلة خطيرة وحساسة من عمر قضيتنا تحتاج من الجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية ووضع مصلحة شعبنا وقضيتنا فوق كل الاعتبارات .

واختتم الناطق الاعلامي للجان المقاومة "ابومجاهد" ان هرولة المطبعين العرب مع العدو الغاصب ودعاة الاستسلام شجعت قادة الكيان المجرم الى اتخاذ مثل هذه القرارات الاجرامية داعيا الى وقف التطبيع مع العدو ومساندة الامة لشعبنا من الاجل التصدي لتزوير وتهويد وسرقة مقدسات الامة .